Cartagena volverá a dar 200 euros por nacimiento de hijo o adopción

El nacimiento de un niño es siempre una buena noticia, pero también es el inicio de una etapa difícil porque supone nuevos retos para la unidad familiar y porque conlleva una carga económica cada vez mayor. Por esto, con el objetivo de incentivar la natalidad en España —un país con un grado considerable de envejecimiento poblacional— y ofrecer un apoyo a las familias, el Ayuntamiento de Cartagena ha aprobado una ayuda con una cuantía base de 200 euros por hijo.

La ayuda se puede solicitar a través de la sede electrónica del ayuntamiento de Cartagena o de forma presencial

Aunque sea el caso mayoritario, este 'apoyo' no solo se destina a los nacimientos, sino que puede ser solicitada en casos de adopciones o acogimientos que hayan tenido lugar entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del presente año 2026.

De igual manera, explican que esta cantidad base aumenta progresivamente. Se trata de un incremento del 25 % a partir del segundo hijo y de un 50 % con el tercero. Para pedir esta subvención se debe acudir al registro general del Ayuntamiento de Cartagena o bien enviar toda la documentación a través de su sede electrónica.

Para acceder a estas prestaciones, que se concederán de forma directa por orden de entrada de las solicitudes hasta agotar el crédito disponible, los solicitantes deberán cumplir con requisitos específicos como poseer la residencia legal en el municipio y acreditar el empadronamiento en Cartagena durante, al menos, tres años ininterrumpidos. Asimismo, los beneficiarios deberán tener en regla y actualizadas todas sus obligaciones tributarias.

La ayuda

Tal y como informa el Ayuntamiento de Cartagena a través de una nota de prensa, en esta convocatoria se han destinado 170.000 euros para las ayudas a la natalidad. Añaden que la edición del año pasado de esta subvención benefició a 322 familias.

De acuerdo con el Ayuntamiento, esto es "un paso decisivo en su estrategia de apoyo a la familia".

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La alcaldesa, Noelia Arroyo, considera que estas subvenciones "son una pieza clave dentro de una política social integral", y subraya que en Cartagena "no solo se apoya económicamente el momento del nacimiento, sino que se acompaña a los padres en el día a día". Explica que las ayudas se complementan con "la apuesta decidida por la conciliación real, garantizando la gratuidad en las Escuelas Infantiles Municipales para que la educación de 0 a 3 años no suponga una carga económica y los padres puedan desarrollar su vida laboral con tranquilidad". Las ayudas fueron aprobadas el pasado miércoles.