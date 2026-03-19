Sánchez del Álamo ocupa la plaza de Salinas en la Junta de Gobierno de Cartagena

Roma no paga traidores. Históricamente, la expresión tiene su origen en los enfrentamientos entre los romanos y las tribus celtíberas de general Viriato, cuando los de la región del Lacio convencieron a los oficiales locales Audax, Ditalco y Minuro de asesinar a su líder a cambio de cuantiosas recompensas, que finalmente no recibieron. Los tiempos de los romanos quedaron atrás. Este miércoles la edil de Vox Beatriz Sánchez del Álamo se sentó por primera vez con derecho a voto en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cartagena.

Lo hace ocupando el lugar que hasta que solicitó la baja del partido verde le correspondía a Diego Salinas. Además, sume las competencias de Nuevas Tecnologías, Administración Electrónica y Transparencia que le supondrán un incremento salarial de 12.000 euros al año, sumado a los casi 50.000 que ya percibía y le permiten ostentar una concejalía de área. La concejal ya era delegada de Turismo, donde a cuenta de su gestión, tal y como desveló La Opinión, ha recibido varias llamadas de atención de Arroyo por sus gastos. Entre sus logros en este área destacan la promoción del helado de algarrobo y su sempiterna presencia en eventos gastronómicos.

Sánchez del Álamo toma el puesto en virtud del pacto de gobierno suscrito por PP y Vox, y que el nuevo vicealcalde, Gonzalo López Pretel, exigió a la alcaldesa, Noelia Arroyo, que cumpliera recuperando así los dos votos de la formación de Abascal, en lugar de permitir a Salinas seguir formando parte de la junta de Gobierno.

Cabe recordar que la edil fue pieza clave en los contactos para intentar fraguar una moción de censura que acabara con la alcaldía de Noelia Arroyo.

Tras la reunión celebrada este miércoles, Vox supervisará los proyectos de acción social que sean candidatos para recibir subvenciones por parte del Ayuntamiento, ya que en la reunión se dio luz verde a una batería de medidas sociales que movilizará 1.245.478,96 euros en 2026, destinados a reforzar la protección a las familias, la infancia, las personas mayores, la dependencia y la lucha contra la violencia de género.

Estas iniciativas están supeditadas a concurrencia competitiva; es decir, cada línea de crédito se concede en función de un pliego de condiciones concreto. Desde la formación verde aseguraron que participarán activamente en la redacción de estos requisitos, que las organizaciones deberán reunir para poder optar a obtener financiación por parte del Consistorio.

"De esta forma, el partido garantiza que el dinero público no se va a destinar a planes o medidas que puedan generar un efecto llamada y que fomenten la inmigración ilegal, sino que va a ser utilizado para ayudar a aquellas personas que verdaderamente lo necesiten y atraviesen situaciones de dificultad", destacó López Pretel.

El líder local del partido de Abascal afirmó que "Vox se opone frontalmente al mantenimiento de los lobbies ideológicos que contribuyen a que España, y especialmente Cartagena por su situación geográfica, se haya convertido en puerto de entrada para millones de personas en situación irregular".

Respecto a la concesión de ayudas económicas para el fomento de la natalidad, conocidas comúnmente como ayudas a la maternidad, "se trata de una medida que Vox negoció para que fuera incluida en los Presupuestos con el objetivo de garantizar que las familias obtengan un pequeño apoyo económico en la difícil tarea de criar y educar a sus hijos".

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Esta contribución asciende a doscientos euros, que podrá incrementarse hasta los doscientos cincuenta y los trescientos euros, en caso de nacimiento o adopción de un segundo o tercer hijo, respectivamente.