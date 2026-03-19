Lorca Planes invita a dirigir la vida a Dios durante la Salve Grande en Cartagena

En una abarrotada Iglesia de Santa María de Gracia cientos de hermanos de la Pontificia, Real e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús en el Doloroso Paso del Prendimiento y Esperanza para la Salvación de las Almas acudieron este miércoles para honrar a su madre, la Santísima Virgen del Primer Dolor.

Al mayor evento californio de la cuaresma acudieron autoridades civiles y militares, como la alcaldesa, Noelia Arroyo, la presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, y la consejera de Turismo, Carmen Conesa, así como el almirante jefe del Arsenal, Alejandro Cuerda, y el Almirante de Acción Marítima, Vicente Cuquerella Gamboa. También asistieron los tres hermanos mayores de las Cofradías Marraja, Resucitada y del Socorro, que acompañaron al anfitrión californio.

El acto paralitúrgico comenzó con una procesión dentro del templo con la marcha ‘In Memoriam’, que acompaña a la Agrupación de la Virgen del Primer Dolor durante su procesión de Miércoles Santo. El desfile partió desde la capilla california hasta el altar mayor de la iglesia, donde la madre encarnada esperaba a los fieles vestida con sus mejores galas.

El obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, quien fue el encargado de presidir el acto en el que se homenajeó a la "llena de gracia, reina de madre de misericordia", hizo hincapié durante la Palabra en que la Semana Santa brinda la "oportunidad de entrar en el misterio del corazón de Dios y buscar la razón de su empeño por el regalo de la salvación".

Lorca Planes destacó que se trata de un tiempo en el que la Iglesia invita a una conversión personal "para dirigir nuestra vida hacia Dios, fantásico proyecto que abre las puertas de la esperanza y saldremos de las tinieblas para caminar a la luz".

"Ser cristiano no es pasar de largo, no es desentenderse de todo, al contrario, es tener muy abiertos los ojos y el corazón como decía Benedicto XVI", apostilló monseñor.

Tras el canto de la Salve Solemne de Hernández Espada, los cofrades entonaron más con el corazón que con la voz la Salve Popular cartagenera

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El acto concluyó con el retorno de la procesión hasta la capilla california, con la Marcha Lenta de los Granaderos entonados por la Agrupación Musical Sauces.