1.500 estudiantes participan en la Feria de Cooperativas Escolares en Cartagena

Cartagena acogió por primera vez la VII Feria de Cooperativas Escolares, un evento que ha transformado la Plaza Héroes de Cavite en escaparate del emprendimiento y los valores colectivos. La jornada, que la alcaldesa, Noelia Arroyo, definió como “la gran fiesta de la enseñanza y la economía social", reuniendo a 67 cooperativas escolares de toda la Región y a cerca de 2.000 alumnos que han mostrado sus proyectos frente al Puerto.

La inauguración, este miércoles contó con la presencia de la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo; el director general de Autónomos y Economía Social, Antonio Pasqual del Riquelme; el presidente de la Unión de Cooperativas de Enseñanza (Ucoerm), Juan Antonio Pedreño; y la secretaria general de la Consejería de Educación, Carmen María Zamora.

Arroyo subrayó el peso que este modelo tiene en la ciudad y ha recordado que Cartagena cuenta con cuatro centros consolidados, el Narval, Miralmonte, La Vaguada y Leonardo Da Vinci, que escolarizan a más de 3.300 alumnos y generan 315 puestos de trabajo directos.

“Es una fórmula de éxito y nosotros lo estamos comprobando aquí. Desde que pusimos en marcha el servicio de asesoramiento en el Centro de Empresas, cerca de un 26% de los más de 300 emprendedores atendidos por la ADLE han consolidado su proyecto”, añadió la regidora, quien también ha resaltado el marco incomparable del puerto para esta edición.

Por su parte, Juan Antonio Pedreño puso en valor el carácter pionero de esta cita, “una feria escolar como esta no se hace en ningún otro lugar de Europa ni del mundo. Es el embrión de que nuestra tierra sea referente en todo el cooperativismo”. Pedreño explicó que los alumnos participantes llevan meses trabajando en sus productos, asumiendo roles de presidentes, tesoreros o vocales. “Que los niños vayan conociendo esto significa que, cuando entren al mundo laboral, al menos saben lo que significa una cooperativa. Por eso seguimos siendo los primeros de España en creación de empresas de este tipo”, añadió.

Zamora destacó el compromiso con la libertad de elección de centro y ha destacado los beneficios pedagógicos de este modelo. “El cooperativismo proporciona una alta calidad educativa y fomenta habilidades emprendedoras, la creatividad y el espíritu crítico basado en valores de sostenibilidad y compromiso social”, afirmó.

Noticias relacionadas

La feria ha contado con decenas de carpas donde los escolares han puesto a la venta sus productos y explicado sus modelos de negocio, demostrando que el emprendimiento colectivo es una realidad que asegura la calidad del empleo futuro.