La zona oeste de Cartagena celebra los V premios 'Garbancillo de Oro'

Más de 200 personas de toda la zona Oeste llenaron el salón de actos del Local Social de Perín para asistir a la gala de los V premios 'Garbancillo de Oro' de Tallante. Unos galardones que reconocen a personas, grupos y organizaciones que han demostrado un compromiso excepcional con la actividad, defensa o promoción de la identidad y el territorio de la zona Oeste de Cartagena.

La gala comenzó con una breve actuación de la cantautora Marianela, que dio paso a Juan Diego Celdrán recitando un trovo en el que afirmó que «estos premios son un homenaje del pueblo, al pueblo mismo». Acto seguido Tomás Martínez Pagán presentó el evento exponiendo que «se ve como la unidad vecinal, la amistad, el compañerismo y el sentimiento de las tradiciones de la zona Oeste cartagenera se convierten en una realidad cuando, en torno a unos galardones, se reúnen tantos y tantos vecinos».

El premiado en la categoría de gastronomía fue para 'Comercial Ana' de Cuesta Blanca. El galardón se lo entregó la concejal de Comercio, Belén Romero, a su actual gerente José Francisco Moreno, quien afirmó que «la existencia de este negocio se remonta hasta 1933. Quiero agradecer a todos los vecinos que siguen confiando en el comercio tradicional y en el servicio que ofrecemos tan lleno de esencia e identidad de la zona Oeste de Cartagena».

En la de promoción comunitaria la galardonada fue la Asociación de Vecinos de Galifa, quienes recibieron el premio de manos del gerente de Ecoturismo Cabo Tiñoso, Miguel Manuel Pérez-Guillermo. Fue recogido por el actual presidente Pedro Manuel Díaz, quien estuvo acompañado de su predecesor, José Andreu; y el histórico secretario de la asociación, Carlos Montoya. «Queremos recordar al antiguo presidente de la Junta Vecinal, Antonio Madrid Yuste, por todo lo que siempre ayudó. En la zona Oeste gozamos de muchas fortalezas, por lo que tenemos que seguir trabajando para ponerlas en valor».

La premiada en la categoría de promoción del turismo cultural fue María José Martínez, quien informó que «este 2026 se cumplen 20 años desde que fundamos mi marido y yo el alojamiento rural 'La Nieta del Gasero'. Hace unos años inauguramos 'Las Casas de El Nene' en El Cañar. Ahora hemos abierto el parking para autocaravanas 'Los Olivos Camper Park' en Los Puertos de Santa Bárbara. Todo el mundo que viene de fuera se sorprende y se maravilla con esta zona de Cartagena».

Por último, el galardonado en la categoría de divulgación de los valores de la zona Oeste fue el Colegio 'Peñas Blancas' de Tallante. El premio fue entregado por José Sánchez Conesa, Cronista Oficial de Cartagena; y fue recogido por Aroa Fructuoso, directora educativa; y Susana Osete, directora de la cooperativa, quienes estuvieron acompañadas de dos alumnas. «La zona Oeste posee unas particularidades muy positivas para la educación. Gracias al colegio más de 40 familias se han mudado a Tallante y a poblaciones cercanas para gozar del servicio que damos».

El escenario estuvo decorado por utensilios tradicionales y piezas elaboradas por los talleres de esparto de la Asociación ArteAndo, que también realizó los premios que se le entregaron a los galardonados. Al finalizar se ofreció un ágape con productos de la zona Oeste en el que los asistentes aprovecharon para intercambiar impresiones.

A la gala asistió Marina Muñoz; presidenta de la Asociación Cartagena Ciudad Creativa y organizadora del evento; la diputada regional Carmina Fernández; los concejales socialistas Manuel Torres e Isa Andreu; y el concejal de MC Enrique Pérez Abellán.

El evento congregó a la práctica totalidad de la representación de la zona Oeste dado que entre los presentes se encontraron los presidentes de las siguientes asociaciones de vecinos: María José Madrid, de Tallante; Claudio Cañabate, de Los Puertos de Abajo; Antonio Sevilla, de Los Puertos de Arriba; Bartolomé Gimeno, de Perín; Marcos Pividal, de Cuesta Blanca; Antonio Madrid, de Los Molinos Marfagones; Juan Manuel Pérez, de Canteras; Pepi Rebollo, de La Magdalena; y Alfonso Agüera, de La Torre de Nicolás Pérez.

También más presidentes de asociaciones de la zona Oeste como Pilar Juárez, de la Asociación para la Defensa de la Cartagena Oeste; Antonio Bernal, de la Asociación La Pedrisa; Josué Pérez, de la Asociación para la Defensa del Entorno Natural de la Azohía (Adela); Antonio Martínez, de la Sociedad de Cazadores de Perín; Carmen Inglés, de la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (Afammer); y Kiko Sánchez, del Club Deportivo Manzanicos.

Igualmente, asistieron representantes de todo el municipio de Cartagena como Mari Carmen Victoria, presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Mediterráneo (Fedam); Pedro Luis Ros, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos 'Isaac Peral' (Favecip); y Luis Ibáñez, tesorero de la Federación de Asociaciones de Vecinos 'Fernando Garrido' (Favac).

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Y también estuvieron presentes representantes de asociaciones de ámbito regional como José Conesa, presidente regional de la Unión Nacional de Antiguos Oficiales y Suboficiales de las Milicias Universitarias (Unamu); Miguel Buendía, gerente de CAMPODER; Luis Fernández, tesorero de la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (Arba); varios miembros de la Sociedad para el Desarrollo de Las Comunidades Costeras (Soldecocos); así como la conocida agente de desarrollo rural e impulsora de la zona Oeste, Natalia Martín; entre otros.