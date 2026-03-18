MC convoca un Pleno Extraordinario sobre la gestión económica de Cartagena

El portavoz de MC, Jesús Giménez Gallo, compareció este martes para explicar la solicitud de un Pleno extraordinario y monográfico sobre la gestión económica del Ayuntamiento, con el objetivo de que el Gobierno local rinda cuentas de la evolución de la deuda, la subida de impuestos y la ejecución real de los recursos municipales durante los últimos años.

En este sentido, el líder de MC recordó que en 2014 el Ayuntamiento contaba con 146 millones de euros de deuda, generada por el PP tras 20 años de mandato, en apenas dos años se amortizó más deuda de la que hoy tiene el Ayuntamiento. Eso no es un relato ni una opinión: sucede por gestión".

"Desde que Noelia Arroyo gobierna en solitario el Ayuntamiento ha incrementado la deuda en torno a 20 millones de euros", expuso Giménez Gallo, reprochando que Arroyo y su concejal de Hacienda saquen pecho de acabar el 2026 con 51 millones de deuda. "Para el PP esto no va de deuda, va de las mentiras que puedes soltar", aseguró.

Para el líder cartagenerista, esta situación resulta especialmente grave si se tiene en cuenta que se ha producido paralelamente una subida de impuestos y tasas municipales. "La propia alcaldesa decía que solo los malos gobernantes suben los impuestos. Pues hoy Cartagena tiene más impuestos, más deuda y peores servicios", criticó.

Entre esas subidas, Giménez Gallo señaló el incremento de diferentes impuestos municipales, así como su impacto en el recibo del agua, que supone aproximadamente cuatro euros, la 'cuota Arroyo', adicionales para los ciudadanos hasta 2042; o el incremento del IBI y el sello del coche, con una subida de más del 300%. "Cada cartagenero que haya recibido el sello habrá podido ver que su alcaldesa es una mentirosa", aseveró.

El problema no es únicamente la presión fiscal, sino la falta de resultados visibles en el municipio. "Se recauda más dinero que nunca y, sin embargo, Cartagena tiene peores servicios. Las calles están más sucias y los proyectos que se anunciaban como transformadores del casco histórico siguen sin materializarse", declaró el portavoz de MC, con ejemplos como la reforma de la Plaza del Lago, la calle San Fernando o la Plaza Juan XXIII, o incluso otras obras que son "un pozo sin fondo", como la estación de bombeo junto al Cartagonova.

A juicio de Giménez Gallo, "a esta cuestión se le añade la incapacidad que ha manifestado el Ejecutivo local a lo largo del mandado: devolución constante de fondos europeos, la compra de terrenos contaminados como en Los Mateos o las resoluciones judiciales relacionadas con decisiones urbanísticas recientes".

"A la semana de aprobarse el Plan General ya conocíamos una sentencia de 54 millones de euros que no vendrá sola, consecuencia de decisiones arbitrarias tomadas sin consenso ni criterio técnico suficiente", criticó.

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"Arroyo es como una niña de San Ildefonso, cantando dinero, pero todas sus promesas se han quedado en agua de borrajas", ironizó. "Uno de los grandes hitos que nos vendieron fue la compra del Teatro Circo, que hoy está cerrado y para el que ahora dicen que hacen falta nueve millones de euros para reabrirlo", comentó.