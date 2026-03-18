Los desprendimientos de la montaña frenan las obras en la carretera del Espalmador en Cartagena

La Autoridad Portuaria comenzó a principios de 2024 las obras para la creación de un vial de acceso a la zona del Espalmador, que lleva hasta el Faro de Navidad; sin embargo, estos trabajos se paralizaron en noviembre de ese año para hacer unas modificaciones en el proyecto. Este miércoles el presidente del organismo, Pedro Pablo Hernández, anunció que los trabajos que se están desarrollando han sufrido un nuevo contratiempo después que de ya tuvieran que ser paralizadas durante meses para modificar las labores e incluir mejoras en el trazado y en la accesibilidad peatonal de la carretera, sobre todo en la curva de Navantia.

"Se ha producido un problema de desprendimientos en el estrechamiento de la curva, por lo que tuvimos que parar ese tramo", explicó Hernández, quien señaló que ahora se procederá a realizar una evaluación de cómo está esa ladera para ver cómo tiene que ir".

"Vamos a resolver esa inestabilidad y hacer una ampliación de la inversión que vamos a realizar allí para quedarnos tranquilos con que ese tema quede resuelto", apuntó.

Asimismo, detalló que "seguiremos trabajando en el resto de tramos, de manera que calculamos que podríamos terminar el 70% de la obra, pero el 30% que nos quedaría es ese tramo en el que no podemos continuar hasta que no consigamos el asegurar el talud".

Próximamente, la Autoridad Portuaria sacará a licitación estos trabajos para asegurar la ladera por un importe que ronda los dos millones de euros.

Electrificación del muelle de cruceros

Este miércoles se celebró el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Cartagena en el que se aprobó la adjudicación del concurso para la instalación y explotación de un sistema de suministro eléctrico desde tierra a buques (OPS, Onshore Power Supply) en el muelle Juan Sebastián Elcano, una infraestructura que permitirá reducir de forma significativa las emisiones a la atmósfera durante la estancia de los cruceros en puerto.

La concesión fue adjudicada a la empresa Regenera OPS y contempla la ocupación de una superficie de 1.058 metros cuadrados para la implantación de un sistema OPS que permitirá a los buques conectarse directamente a la red eléctrica terrestre mientras permanecen atracados, evitando así el funcionamiento de sus motores auxiliares, responsables de emisiones contaminantes y ruido.

El proyecto se desarrollará mediante un modelo de colaboración público-privada, en el que la Autoridad Portuaria de Cartagena ejecutará las infraestructuras eléctricas necesarias y el concesionario será responsable de las instalaciones específicas del sistema OPS y de la prestación del servicio.

En este sentido, la Autoridad Portuaria está desarrollando las obras correspondientes a la conexión eléctrica, cien por cien con energía renovable, que incluyen la línea de acometida en 66 kV, la subestación de transformación 66/20 kV, la línea subterránea de 20 kV hasta el muelle de cruceros y el suministro de equipos de la subestación. Estas actuaciones suponen una inversión pública de 15 millones de euros, y actualmente se encuentran en diferentes fases de tramitación, supervisión y coordinación con los organismos competentes.

Por su parte, el concesionario realizará una inversión estimada de 15,19 millones de euros destinada a la instalación del sistema OPS, incluyendo la subestación específica, los sistemas de conversión de frecuencia y tensión, los equipos de conexión a buque, la ingeniería y la puesta en marcha.

En conjunto, el proyecto moviliza una inversión total cercana a más de 30 millones de euros, lo que lo convierte en una de las principales actuaciones en materia de electrificación portuaria en España.

La infraestructura estará diseñada para alcanzar una potencia total instalada aproximada de 20 MVA, con capacidad para dos conexiones simultáneas a buques y garantizando su compatibilidad con los estándares eléctricos de los cruceros.

"El Puerto de Cartagena quiere situarse entre los puertos que lideran esta transición energética en Europa", señaló el presidente de la Autoridad Portuaria, quien destacó que "apostar por el OPS significa avanzar hacia un modelo portuario más sostenible, innovador y competitivo, alineado con las políticas europeas y con la estrategia de Puertos del Estado para descarbonizar la actividad portuaria".

El desarrollo del sistema OPS se ejecutará en varias fases y tiene como objetivo que los primeros buques puedan conectarse a la red eléctrica del puerto en la segunda mitad de 2027, lo que permitirá reducir de forma significativa las emisiones de CO₂, partículas y ruido en el entorno portuario.

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En este Consejo, se han incorporado los nuevos miembros el consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, el director de la refinería de Repsol en Cartagena, Rafael Quesada, el presidente de CROEM, Miguel López Abad, y la presidente de COEC, Ana Correa.