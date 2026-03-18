Cartagena celebrará mercadillos en festivos, el primero este jueves 19 de marzo

El Ayuntamiento de Cartagena pondrá en marcha desde este jueves 19 de marzo, festividad de San José, la autorización para celebrar mercadillos en días festivos, una iniciativa con la que se busca dinamizar la actividad comercial y social en los barrios del municipio.

La medida, impulsada por el Área de Comercio, Hostelería y Consumo, responde a una demanda histórica del sector de la venta ambulante, que viene reclamando mejoras y mayor reconocimiento a su actividad. En este sentido, la concejal Belén Romero ha destacado el papel “fundamental” que desempeñan los mercadillos tanto en la vida social como en la economía local.

“Queremos mercadillos más limpios, más sostenibles y más seguros, y estamos trabajando junto al sector para conseguirlo. La venta ambulante es una forma digna de ganarse la vida y, además, un atractivo para quienes visitan nuestros barrios”, señaló Romero, adelantando que entre otras cuestiones ya se trabaja con el sector en la regulación de la venta de ropa de segunda mano.

La resolución municipal se adopta tras la solicitud presentada el pasado 23 de febrero por representantes de asociaciones de comercio ambulante y entidades del ámbito local y regional. La petición incluía la autorización para mantener la actividad comercial en distintas jornadas festivas a lo largo del año.

Tras el análisis de la solicitud, el Ayuntamiento ha aprobado la celebración de mercadillos en fechas como el 19 de marzo (San José), 27 de marzo (Viernes de Dolores), 2 y 3 de abril (Jueves y Viernes Santo), 1 de mayo (Día del Trabajador), 9 de junio (Día de la Región), 25 de septiembre (Cartagineses), 12 de octubre (Día de la Hispanidad), así como los días 7 y 8 de diciembre (Constitución e Inmaculada Concepción).

Esas fechas, los mercadillos se desarrollarán con normalidad en enclaves habituales como Los Dolores, La Aljorra, La Palma, Urbanización Mediterráneo, El Algar, Llano del Beal, Pozo Estrecho, El Albujón, Los Belones y Barrio Peral.

Por otro lado, el consistorio ha aclarado que el 7 de junio, inicialmente incluido en la solicitud, no tiene carácter festivo, por lo que el mercado se celebrará ese día como jornada ordinaria, sin necesidad de autorización específica.

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La resolución se enmarca en la normativa vigente en materia de venta ambulante y en las competencias municipales para regular la actividad comercial no sedentaria, reforzando así la colaboración entre la administración local y el sector para garantizar mercadillos más atractivos, seguros y sostenibles.