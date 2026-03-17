La venta de sillas para las procesiones de Cartagena comienza este miércoles: precios y cómo comprarlas

La Junta de Cofradías de Cartagena habilitará este miércoles, 18 de marzo, a partir de las 12.00 horas, la venta de sillas para las procesiones de Semana Santa en el casco histórico.

La adquisición de los asientos podrá realizarse de forma telemática a través de la web oficial 'sillascartagena.compralaentrada.com', según ha informado el Ayuntamiento.

Precios por calles y filas

Los precios de las localidades se sitúan entre los 3 y los 8 euros, dependiendo de la jornada y la ubicación. Para las procesiones del Viernes de Dolores, Domingo de Ramos, Lunes Santo, Martes Santo, Jueves Santo y Sábado Santo, se ha establecido un precio único de 5 euros por silla.

Durante las jornadas de Miércoles Santo, Viernes Santo y Domingo de Resurrección, los asientos en las vías principales --Puertas de Murcia, Calle del Aire, Cañón, Santa Florentina y Calle Mayor-- tendrán un coste de 8 euros en primera fila, 7 euros en segunda y 6 euros en tercera.

En estas mismas fechas, el resto de calles mantendrá un precio de 7 euros, a excepción de la zona de la iglesia de la Caridad en la Serreta (5 euros) y el resto de la Serreta y Calle del Duque (3 euros).

La Junta de Cofradías ha anunciado, asimismo, que próximamente se instalará una caseta física en el centro de la ciudad para facilitar la compra presencial a los usuarios que no opten por la vía digital.