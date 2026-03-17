Semana Santa
La venta de sillas para las procesiones de Cartagena comienza este miércoles: precios y cómo comprarlas
La adquisición de los asientos podrá realizarse en un primer momento de forma online, aunque más tarde se instalará una caseta física para facilitar la compra presencial
La Junta de Cofradías de Cartagena habilitará este miércoles, 18 de marzo, a partir de las 12.00 horas, la venta de sillas para las procesiones de Semana Santa en el casco histórico.
La adquisición de los asientos podrá realizarse de forma telemática a través de la web oficial 'sillascartagena.compralaentrada.com', según ha informado el Ayuntamiento.
Precios por calles y filas
Los precios de las localidades se sitúan entre los 3 y los 8 euros, dependiendo de la jornada y la ubicación. Para las procesiones del Viernes de Dolores, Domingo de Ramos, Lunes Santo, Martes Santo, Jueves Santo y Sábado Santo, se ha establecido un precio único de 5 euros por silla.
Durante las jornadas de Miércoles Santo, Viernes Santo y Domingo de Resurrección, los asientos en las vías principales --Puertas de Murcia, Calle del Aire, Cañón, Santa Florentina y Calle Mayor-- tendrán un coste de 8 euros en primera fila, 7 euros en segunda y 6 euros en tercera.
En estas mismas fechas, el resto de calles mantendrá un precio de 7 euros, a excepción de la zona de la iglesia de la Caridad en la Serreta (5 euros) y el resto de la Serreta y Calle del Duque (3 euros).
La Junta de Cofradías ha anunciado, asimismo, que próximamente se instalará una caseta física en el centro de la ciudad para facilitar la compra presencial a los usuarios que no opten por la vía digital.
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