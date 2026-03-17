La Policía Local de Cartagena incorpora armas de letalidad reducida

Las armas no letales, como pistolas táser o sprays de pimienta, sirven para inmovilizar a un sujeto y frenar una agresión pero sin causarle un daño permanente mediante el disparo de unas partículas de gel irritante en los ojos. El concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Llorca, llevará este miércoles a la Junta de Gobierno Local la propuesta de que los agentes de Policía Local reciban formación sobre el uso de Dispositivos Propulsores de Gel OC JPX.

Desde 2024 el Grupo Operativo Especial de Seguridad Ciudadana (GOESC) dispone de dos de estos dispositivos, así como dos pistolas táser. En los últimos meses Seguridad Ciudadana ha adquirido una decena más de este mismo modelo, que se distribuirán a las diferentes unidades como Distritos, y veinte del modelo 'Ángel Guardián' que irán destinadas sobre todo a los agentes de paisano ya que su tamaño es más reducido pero su efectividad es la misma.

Para poder portarlas, y en caso de ser necesario usarlas durante una intervención, es imprescindible realizar esta formación en la que aprenderán su funcionamiento.

En paralelo a la incorporación de nuevos medios materiales, avanza la construcción del nuevo acuartelamiento de Los Dolores, que entrará en funcionamiento a lo largo de este mismo año para dar cobertura a toda la zona norte del municipio, una de las áreas con mayor concentración de población.

El inmueble, que cuenta ya con una parte muy importante de la estructura y de las diferentes estancias finalizadas, se enmarca en el plan de infraestructuras policiales que se están poniendo en macrha en el municipio. Se trata de tres cuarteles, después de la inauguración en 2025 del de Cuesta Blanca, que presta servicio en la zona oeste, y del proyectado para La Aljorra, cuyas obras comenzarán el próximo año. Este último albergará además la base del GOESC, la unidad de élite de la Policía Local.

La plantilla de la Policía Local de Cartagena está completa con cuatro comisarios, cinco inspectores, 27 subinspectores y 269 agentes, a lo que se suman 38 nuevas plazas convocadas para seguir reforzando los cuadros y responder al crecimiento y las necesidades del municipio. Además, se ha creado una nueva jefatura y se han reforzado los cuadros intermedios.

Asimismo, trabajan unidades específicas para afrontar los retos actuales, como la unidad de seguridad ciudadana, policía administrativa y policía judicial, que permiten una respuesta más profesional y adaptada a cada ámbito.

Drones y cámaras de Seguridad

La Policía Local cuenta con una unidad de drones, que mejora la vigilancia y la capacidad de intervención en zonas de difícil acceso o en grandes concentraciones; una unidad canina, fundamental para la detección de sustancias, la búsqueda de personas y el apoyo en dispositivos de seguridad; y una brigada de medios acuáticos, que refuerza la capacidad de actuación en el litoral y en entornos marítimos.

La modernización tecnológica también ha sido una prioridad. La red municipal de videovigilancia supera ya las 300 cámaras operativas, una cifra que seguirá creciendo en los próximos meses, lo que se materializa en más capacidad para prevenir delitos y más apoyo a las investigaciones.

Noticias relacionadas

A esta mejora se suman las cámaras corporales, drones y etilómetros de última generación incorporados recientemente, así como la adquisición de nuevos vehículos y motocicletas que renuevan y amplían la flota. La pasada semana se aprobó una partida de 65.000 euros para continuar mejorando los equipos de los agentes.