Más de dos millones y medio de euros para el mayor jardín público de Cartagena: Lucas saca pecho con la transformación de Los Canales

Una espléndida mañana de buen tiempo con el que disfrutar al sol de un espacio emblemático del municipio. Así dio la bienvenida el parque Rafael de la Cerda de Tentegorra, conocido comúnmente como Los Canales, al delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, quien visitó este martes las obras que se están realizando para convertirlo en el mayor jardín público de Cartagena.

El presidente de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, Juan Cascales, también asistió al inicio de los trabajos de renaturalización del parque.

Lucas anunció que a finales de este mes van a concluir las obras de la zona recreativa y se van a ceder al Ayuntamiento de Cartagena, que desde ese momento será el responsable de ponerlas en funcionamiento para los cartageneros. La actuación consistente en la renovación de las pistas deportivas, los vestuarios y el arreglo de las piscinas supone una inversión de 519.849,09 euros.

"Además, al margen de las instalaciones deportivas, está el uso del propio parque, para el que hemos puesto en marcha un modelo 100% público, por lo que, a partir de este momento, todo ciudadano que quiera venir puede hacerlo libremente y, sobre todo, disfrutar de este espacio sin ningún tipo de restricciones”, celebró el delegado del Gobierno, quien cifró en 2,36 millones de euros la inversión del Gobierno de España, a través de la Mancomunidad en modernizar las instalaciones deportivas y renaturalizar el parque.

Respecto a la renaturalización del parque, para su realización se utilizarán especies autóctonas, recreando los diferentes paisajes representativos de la región abastecida por la MCT: kárstico, bosque de ribera, secano, regadío, costa y bosque mediterráneo. Las obras, que tienen un plazo de ejecución de 15 meses, costarán 1.841.865,19 euros.

Además, se va a construir un nuevo centro multiusos que albergará, entre otras funciones, un centro de interpretación del agua y de la historia de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla. De hecho, el 20 de febrero, el organismo aprobó el encargo para la redacción del proyecto que pretende convertirse en un referente en Cartagena, tomando como modelo los mundos cartaginés y romano.

El edificio, que se prevé que esté finalizado aproximadamente en un año, integrará tres espacios clave: un centro de interpretación del agua, en el que se expone la historia de la MCT y el trabajo realizado para la prestación del abastecimiento de agua potable al sureste español que realiza el organismo; su archivo histórico, que se pondrá a disposición de la sociedad; y un espacio multiusos, que podrá albergar conferencias o jornadas de divulgación.

"Estamos hablando de diez hectáreas de naturaleza, ocio y deporte que ponemos a disposición de toda Cartagena. Hoy es una buena noticia para Cartagena. Seguimos trabajando para mejorar la calidad de vida de los cartageneros", apostilló el delegado.

Por último, Lucas quiso tener unas palabras de reconocimiento hacia el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cartagena, Manolo Torres, de quien quiso poner en valor su compromiso y empuje para que esto sea una realidad. "Quiero agradecer públicamente su trabajo, compromiso y vocación de servicio público", comentó.

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Por su parte, Cascales apuntó que "la renaturalización del parque de Tentegorra tiene como concepto principal la reinterpretación de los paisajes de las distintas localidades abastecidas por la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, utilizando el agua como hilo conductor. Este enfoque permite articular los distintos tipos de vegetación, recorridos y elementos hidráulicos de manera integrada, generando un parque con valor educativo, recreativo y ecológico".