La UPCT impartirá formación especializada en la operativa del Puerto de Cartagena

La Autoridad Portuaria de Cartagena y la Universidad Politécnica de Cartagena firmaron este lunes un convenio de cooperación para el desarrollo conjunto de actividades formativas, de divulgación, investigación y asesoramiento en el ámbito portuario para reforzar la sostenibilidad, la innovación y la transferencia de conocimiento en el sistema portuario.

La primera iniciativa del acuerdo será la creación de una Microcredencial Universitaria de Formación Específica en Operaciones Portuarias Sostenibles, dirigida a profesionales del sistema portuario español, miembros de comunidades portuarias y logísticas y a personas interesadas en especializarse en la gestión de los puertos del futuro. Para recibir este curso no será necesario contar con formación universitaria previa.

Esta formación permitirá profundizar en el funcionamiento de las operaciones y servicios portuarios, la normativa aplicable y los procedimientos vinculados a la actividad portuaria, incorporando además aspectos como el control ambiental, la descarbonización, la economía circular o la digitalización de procesos.

La microcredencial, que se impartirá el próximo curso, contará con una carga formativa prevista de 162,5 horas y estará dirigida académicamente por la profesora Pilar Jiménez Gómez, responsable de la asignatura de Puertos y Costas del Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la UPCT. La codirección por parte de la Autoridad Portuaria correrá a cargo de Ana Vanesa Torrente Martínez, jefa de División de Sostenibilidad de la APC.

Puerta al conocimiento

El presidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Pablo Hernández, señaló que el objetivo del convenio es reforzar el papel de Cartagena como referente en conocimiento portuario. “Queremos que Cartagena no solo sea una puerta al Mediterráneo, sino también una puerta al conocimiento portuario, especialmente en materia de sostenibilidad. Para ello necesitamos atraer talento, formar a los mejores profesionales y compartir buenas prácticas para seguir avanzando hacia puertos cada vez más eficientes y responsables con su entorno”, afirmó.

En la misma línea, el rector de la Universidad Politécnica de Cartagena, Mathieu Kessler, subrayó que la microcredencial permitirá a quienes la cursen identificar las distintas operaciones portuarias, los trámites administrativos y las instituciones y organismos implicados en el tráfico de mercancías y pasajeros e interpretar la normativa y procedimientos de actuación interna en el Puerto.

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El acuerdo consolida la colaboración estratégica entre ambas instituciones y permitirá conectar el talento universitario y la capacidad investigadora de la UPCT con el entorno operativo y logístico del Puerto, impulsando iniciativas formativas y proyectos de investigación vinculados a los retos del sector portuario.