El Hospital Santa Lucía restringe el uso de su terraza por las obras de la fachada

El incendio de la fachada del Hospital Santa Lucía de Cartagena el pasado mes de noviembre ha llevado a tener que realizar distintas obras en el centro sanitario de referencia del Área II de Salud hasta el punto de que desde este lunes se ha limitado el uso de la terraza, donde se originó el incendio por una colilla mal apagada.

La dirección del Santa Lucía y la propia Consejería de Salud anunciaron tras el suceso la instalación de cámaras de seguridad para extremar la vigilancia sobre los fumadores, ya que esta práctica está prohibida en los recintos sanitarios y se sigue incumpliendo de forma reiterada en todos los centros del Servicio Murciano de Salud (SMS).

Además de la instalación de la red de cámaras de vigilancia, el Santa Lucía ha llevado a cabo obras en la terraza y la fachada, motivo por el que ahora se limita el uso de este espacio y se convierte únicamente en una zona de paso para acceder a determinados servicios asistenciales.

Los responsables del hospital señalan que se han iniciado los trabajos para restringir el uso de la terraza como zona de esparcimiento y ocio con el objetivo de destinarla exclusivamente al tránsito de personas, una medida preventiva que se adopta ante las próximas actuaciones previstas para el acondicionamiento de la fachada del edificio.

Por tanto, durante las próximas semanas se procederá de forma progresiva al acotamiento de diferentes espacios de la terraza mediante vallado perimetral, y se limitarán los accesos a ella tanto desde el interior como desde el exterior del recinto hospitalario.

Cambio de accesos

Los servicios que se encuentran ubicados en la planta terraza son los de Rehabilitación y la Unidad de Ejercicio Físico Oncológico, Medicina Preventiva, la Unidad de Diagnóstico Molecular, las salas de formación Carmen Conde e Isaac Peral, la Biblioteca con Alas, la sala de terapia con mascotas, el salón de actos y la cafetería de público.

Para llegar a ellos, los profesionales y usuarios tendrán que utilizar entradas directas, no estará permitida la circulación por la terraza y ya no se podrá subir directamente a la terraza desde el aparcamiento, ni a través de las escaleras mecánicas o ascensores que desembocan en ella.

El acceso a la planta de terraza y a todos los servicios será únicamente posible desde la Planta Baja o desde la Planta 1. Desde la zona del bulevar, habrá que utilizar la escalera o ascensor del bloque correspondiente a cada servicio.

Nuevos accesos en el Hospital Santa Lucía de Cartagena. / L.O.

Los pacientes que acudan por la mañana a las terapias de rehabilitación en el gimnasio o por las tardes a las sesiones de ejercicio físico oncológico deberán acceder al edificio por la parte posterior, por la zona del túnel, desde la planta baja también, y a través del ascensor del Bloque 2, a la altura de la Unidad de Transporte Sanitario.

Así, por ejemplo, para acceder a la cafetería desde el servicio de Radiodiagnóstico en la planta baja, será necesario dirigirse andando al Bloque 6 y tomar el ascensor en ese bloque. En el caso de los familiares de pacientes ingresados, por ejemplo, en la Unidad 44 de Medicina Interna que quieran ir a la cafetería, deberán descender previamente a la Planta Baja o a la Planta 1 y entonces dirigirse al bloque 6 para tomar el ascensor.

La Gerencia del Área de Salud II reconoce que esta reorganización implica cambios en los recorridos habituales dentro del hospital y que poco a poco se asimilarán, aunque recuerda que se trata de una medida temporal y estrictamente preventiva, orientada a garantizar la seguridad de pacientes, profesionales y usuarios.

Esta medida evitará la permanencia prolongada de personas en la terraza contribuyendo a reducir conductas no permitidas, como el consumo de tabaco, favoreciendo así un entorno más seguro y saludable.