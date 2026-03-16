Adif ultima las obras en la estación de tren de Cartagena que finalizarán en mayo

La estación de tren de Cartagena se prepara para lucir su mejor cara con una imagen renovada pero respetando el carácter modernista del edificio. Según fuentes de Adif, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, el avance de obra es superior al 90%.

Según sus previsiones los trabajos de rehabilitación estarán finalizados para finales del próximo mes de mayo. En los últimos días, se ha producido un avance visible de los trabajos, sumando una batería de actuaciones ya culminadas que han permitido a visitantes, usuarios y turistas apreciar con mayor claridad el alcance de la intervención sobre el edificio.

Entre los trabajos ya finalizados destacan las cubiertas del cuerpo principal y del ala norte, una de las actuaciones más relevantes dentro de la rehabilitación del inmueble.

También la finalización de todos los trabajos de restauración de fachadas, elementos ornamentales, cerrajerías y vidrieras históricas, una parte especialmente sensible del proyecto por su valor patrimonial y por la necesidad de recuperar la imagen original del edificio.

Además, ha quedado resuelto el edículo, pequeña estructura arquitectónica, de acceso al vestíbulo principal, una pieza clave para reorganizar las entradas y recorridos de los usuarios, así como la iluminación del vestíbulo principal, que refuerza la puesta en valor del espacio interior y mejora la funcionalidad para los viajeros.

En paralelo, la actuación ha permitido culminar nuevos espacios destinados a servicios y uso cotidiano de la estación. Es el caso de los espacios de rent-a-car, los aseos de la estación y el aparcamiento norte, "ámbitos que contribuyen a modernizar la operativa del recinto y a mejorar la experiencia de los viajeros", aseguran desde Adif.

Se han realizado trabajos de instalaciones mecánicas, fundamentales para el funcionamiento del edificio y para adaptar la estación a las necesidades actuales.

Ahora llega uno de los momentos decisivos: en su última fase se afronta la finalización de varios trabajos clave para la puesta a punto definitiva de la estación. Se trata de la culminación de la nueva instalación eléctrica, así como de la nueva instalación de telecomunicaciones y la finalización de las instalaciones de información al viajero.

Asimismo, deben acabar los trabajos de renovación y restauración de carpinterías exteriores del inmueble. Por último, deberán finalizar los elementos de señalética y accesibilidad.

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Las obras para la rehabilitación integral de la estación comenzaron en 2022 por un importe de más de cinco millones de euros, desarrollando actuaciones compatibles con lo establecido en el Estudio Informativo y con las acciones futuras que permitan la llegada de la alta velocidad a la ciudad, además de mantener la premisa de conservación del patrimonio histórico que representa el conjunto ferroviario.