Religión
La Soledad regresa al Monte Calvario acompañada de sus fieles
Los romeros partieron del barrio de Santa Lucía y subieron hasta la explanada del monte entre rezos y aplausos para la Virgen
"Nuestra romería no es solo tradición sino, también, identidad viva de Santa Lucía y de Cartagena". Así lo manifestaba hace unas semanas Juan Antonio García y así lo demostraban las decenas de romeros que este domingo acompañaron a la Virgen de la Soledad a su santuario.
Por el estrecho camino, los fieles partieron desde la iglesia de Santiago Apóstol, en el barrio de Santa Lucía, y recorrieron los cuatro kilómetros hasta el monte Calvario acompañando a la Virgen mientras entonaban la Salve y rezaban las estaciones del Vía Crucis.
Familias, amigos y penitentes tuvieron tiempo también para el desayuno, reponiendo fuerzas durante todo el trayecto, y para comer en el monte, una vez que finalizó la Eucaristía a la llegada de la Virgen de la Soledad, entre aplausos, a la explanada del monte.
La Cofradía de la Virgen de la Soledad del Monte Calvario ha dado este año un paso más para dar a conocer sus actividades con la presentación hace unos días de Vuelta al Calvario, un documental que muestra las celebraciones y actos que realiza esta hermandad de Gloria todos los años en Cuaresma. El Ayuntamiento de Cartagena ha impulsado la elaboración de esta pieza audiovisual dirigida por el artista cartagenero Enrique Selma y el estudio Film Room. La concejala de Turismo, Beatriz Sánchez del Álamo, expuso que "esta romería es una de las más importantes que tiene la ciudad". Y así lo demostraron ayer sus incondicionales, que hicieron suyas también las palabras del presidente de la Cofradía: "Mientras haya romeros dispuestos a caminar, nuestra romería seguirá viva".
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