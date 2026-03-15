Una niña de Cartagena sin transporte escolar para ir del Campillo de Adentro al instituto

Una situación límite. Atravesar una rambla andando a primera hora de la mañana. Esa es la única opción posible para esta madre del Campillo de Adentro, en la zona oeste de Cartagena, a la que le deniegan la parada de autobús para que su hija acuda al instituto.

"La parada estuvo el año pasado seis meses en activo, pero después la quitaron. Este año hemos ido a hablar al instituto otra vez para volverla a poner, pero el responsable de la empresa de transporte me dijo que la carretera estaba en mal estado y que no la volvían a poner", explicó Laura Jurado a esta redacción.

Su hija de 12 años, que comienza en septiembre el instituto en Mazarrón, más cercano geográficamente que Cartagena, ahora acude al colegio en Isla Plana y para desplazarse a este centro escolar la recoge todos los días un autobús en la parada de Campillo de Adentro.

"Vivo en Campillo de Adentro, tengo una bebé pequeña y no tengo carnet de conducir, tendría que dejar que se fuera andando por la rambla medio de noche para llegar hasta La Azohía", lamentó.

Jurado afirmó que "quiero un servicio para mi hija, no quiero una beca, ni dinero, quiero que pueda tener su transporte para ir al instituto". Por su parte, seguirá insistiendo para conseguir que la parada de autobús para ir al instituto vuelva a ser una realidad en el pueblo.

Consultorio las 24 horas

El Grupo Municipal Socialista se sumó esta semana a las protestas por la situación del consultorio médico del Puerto de Mazarrón, que solo atienden urgencias las 24 horas, los 7 días de la semana, durante los meses de verano. "Esta situación perjudica gravemente a muchos cartageneros que residen en el litoral de la zona oeste, como en La Azohía, Isla Plana o San Ginés, y cuyo centro de referencia es este", afirmó la edil socialista Isabel Andreu.

"Muchos cartageneros se tienen que trasladar al Hospital de Santa Lucía desde La Azohía o Isla Plana por dolencias menores que se podrían atender en el consultorio porque no está abierto 24 horas los siete días de la semana. Es un despropósito porque a la falta de atención que sufren los vecinos y los problemas que les genera el tener que desplazarse, se suma el hecho de que esta situación contribuye a la saturación de las urgencias hospitalarias de Cartagena, que ya están más que colapsadas", denunció la edil.

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Desde el PSOE se unieron a la recogida de firmas que han organizado los vecinos de Mazarrón "porque los cartageneros también nos vemos afectados por la nefasta situación de este consultorio médico".