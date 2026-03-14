Los trabajadores de Sabic se manifestarán ante el Ayuntamiento de Cartagena el 10 de abril

Los trabajadores de la pnata de Sabic en Cartagena se reunieron este viernes en asamblea para conocer la información sobre el proceso de venta de la compañía trasladada por el Comité de Empresa tras los últimos encuentros entre los empleados y las mercantiles vendedora y compradora.

El presidente del comité, Pascual Sánchez, quiso poner de manifiesto públicamente "lo mal que se está comportando la dirección de la compañía, hablando con fuerzas políticas y sindicales diciendo que en la planta no va a haber ningún impacto en el empleo y es verdad, Sabic no prevé un impacto al empleo, pero sí estamos seguros que Mutares lo va a ejecutar".

"Seguimos insistiendo con las fuerzas políticas locales y autonómicas en la creación de empleo que sustituya la pérdida que se va a generar con el cierre de la planta Lexan 1 y seguimos planteando que toda empresa que se vaya a instalar en la Región de Murcia lo haga dando garantía de empleo a los trabajadores que serán despedidos, tanto directos como de la empresa auxiliar", afirmó Sánchez.

El representante de los trabajadores, quien atendió a la prensa a las puertas de la factoría de La Aljorra acompañado de un grupo de empleados, anunció que "el 10 de abril volveremos a estar en la plaza de Ayuntamiento para poner de manifiesto el impacto en el empleo".

Tras la reunión mantenida con los representantes de Mutares a finales de febrero, aseguró que la empresa alemana "se escuda en que todavía no es la propietaria de la compañía y hasta que no tenga el control no va a tomar decisiones. Aún así seguiremos presionando para seguir hablando con ellos y ver cuáles son sus intenciones, ya que lo único que indican es que cuando lleguen analizarán la planta entre seis y ocho semanas y tomarán decisiones".

Este jueves la Secretaria General de Comisiones Obreras de la Región de Murcia, Teresa Fuentes, y el Secretario General de CCOO de Industria de la Región, Gerardo Medina, se reunieron en las instalaciones del bufete de Abogados Garriges con la dirección de Sabic.

"Les hemos criticado la falta de transparencia y ocultismo hacia la plantilla de Sabic, como a la de las empresas auxiliares que trabajan allí", apuntaron desde el sindicato.

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Asimismo, aseguraron que "seguiremos apoyando, denunciando y ayudando en todas las decisiones que se adopten desde el seno de la sección sindical de CCOO de Industria de Sabic , del Comité de Empresa y las empresas auxiliares".