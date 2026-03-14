La sociedad civil de Cartagena sale a la calle contra los suelos contaminados

Al grito de "aire limpio, no polución", "la salud no se vende, la salud se defiende", "la contaminación nos cuesta un riñón", "menos venenos más suelos buenos" y "suelo inerte rastro de muerte" unas trescientas personas recorrieron este sábado el paseo Alfonso XIII de Cartagena en una manifestación contra la contaminación por metales pesados en la que tampoco se libraron el presidente de la Comunidad Autónoma y la alcaldesa de las críticas con los coros de "López Miras, criminal" y "alcaldesa dimisión" que no dejaron de sonar hasta que los manifestantes se plantaron frente a la Asamblea Regional.

Una treintena de colectivos ciudadanos, sociales y ambientales convocaron la protesta para denunciar la grave situación de contaminación por metales pesados que afecta al municipio y exigir soluciones urgentes a las administraciones.

Entre los organizadores se encontraban la Asociación de Vecinos de Torreciega, la Asociación Cala Morena, la Junta de Sanidad Pública de Cartagena, la Asociación Origen y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca Isaac Peral, si bien tampoco faltaron entre los convocantes partidos políticos como el PSOE, MC y Podemos y sindicatos como UGT.

Los convocantes recordaron el riesgo que suponen los suelos contaminados procedentes de antiguos residuos mineros e industriales, cuyos lixiviados y escorrentías alcanzan el Mar Menor, el Mediterráneo y los acuíferos, además de dispersarse por el aire hacia zonas habitadas. La movilización se produce además en medio de la polémica política tras conocerse parcialmente estudios de la Universidad Politécnica de Cartagena sobre la presencia de metales pesados en suelos agrícolas del Campo de Cartagena.

Entre los focos identificados se encuentran el antiguo complejo de Zincsa, el vertedero abandonado y diversos depósitos mineros sin restaurar.

El presidente de la Asociación de Vecinos del Sector Estación, Fulgencio Sánchez, quien tomó el micrófono a las puertas del parlamento autonómico, reprochó que la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca no se hubiera sumado a la convocatoria, "si no hay más gente es porque ellos tampoco han querido convocar", espetó. Si bien quiso aclarar que "la contaminación no dice en esta calle sí, y en esta calle no. Es en toda Cartagena".

Sánchez, muy activo desde hace años en la lucha por la descontaminación, recordó que "esto es un problema de todos, que llevamos 25 años. Ahora se acuerdan de que la ley dice que el que contamina paga, la ley dice que un residuo peligroso, como estos están declarados, a los tres meses hay que descontaminarlo".

"La verdad es que los políticos están preocupados, que son los que tenían que darle la solución a estos problemas", apuntó con sorna el presidente vecinal, quien cuestionó sus decisiones respecto a las zonas contaminadas: "Y qué hicieron? Comprar terrenos para especular, para hacer 5.500 viviendas, que no se van a hacer hasta que no se descontamine".

En la pancarta que encabezó la manifestación se podían observar dos imágenes contrapuestas, "lo que tenemos y lo que queremos", en referencia a unos suelos contaminados y unas áreas verdes regeneradas.

Sánchez alertó de que "ahora mismo hay un proyecto de remediación, como suelo industrial, que es a lo que lo obligaba la ley en 2019, para el que resulta que había 6.500.000 de euros, pero la alcaldesa dice que para construir casas no vale. Pues descontamínenlo usted, que para eso ha comprado terrenos ahí".

"Los causantes se fueron de rositas porque la ley se lo permitía y el Ayuntamiento vio ahí un negocio muy gordo, pensó que iba a sacar un negocio y bueno, ahora el tema está judicializado", continuó en relación con la parcela municipal contaminada de Los Mateos que el Consistorio compró exonerando a su propietario de la descontaminación a cambio de una rebaja de 200.000 euros en el precio de compra.

En la protesta también participaron colectivos contra la instalación de plantas de biogás tanto en Los Camachos como en el vecino municipio de Fuente Álamo, un representante de esta última señaló que "en un radio de apenas diez kilómetros se proyectan plantas capaces de tratar cerca de dos millones y medio de toneladas de residuos al año".

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"Pedimos algo básico y razonable, información completa, evaluación acumulativa de impactos, estudios independientes de salud pública y participación real de la ciudadanía antes de consolidar decisiones que condicionarán el futuro del municipio durante décadas", exclamó.