La procesión de los querubines adelanta la Semana Santa más tierna en Cartagena

Dulzura, emoción, ternura, fe e ilusión. Los querubines, que aparecen en las Escrituras como seres celestiales ligados a la gloria, a la presencia y a la santidad de Dios, adelantaron este sábado la Semana Santa en Cartagena.

Esta primera procesión protagonizada por más de 700 niños, impulsada por el Ayuntamiento en colaboración con la Junta de Cofradías y la UCAM, busca dar a conocer en los más pequeños la pasión por la Semana Santa e inculcarles el amor por una de las tradiciones con más arraigo en el municipio.

El cielo, aunque con amenazas de lluvia en forma de chispeo durante la mañana, finalmente respeto el cortejo de los más pequeños, quienes ataviados con túnicas de plástico y portando tronos de goma eva llenaron de alegría y sentimiento las calles de Cartagena, pues en sus caras se notaban los intentos por mantener la compostura tan típica de la Semana de Pasión local.

Así pues, aún con marcado carácter infantil, la procesión mantuvo con fidelidad la estética y el orden de los desfiles mayores. El cortejo contó con guiones de las cuatro cofradías, personajes de la Policía Local representados por alumnos, y figuras emblemáticas como nazarenos, portapasos, piquete, manolas y bandas de música.

Participaron escolares de los colegios Franciscanos, Maristas, Adoratrices, San Vicente de Paúl, Sagrado Corazón de Jesús y Salesianos.

Cada centro educativo recreó una agrupación específica, portando elementos elaborados por los propios alumnos, como sudarios y hachotes que brillaban en este caso por la purpurina, no por la seda, además de tercios y tronos adaptados a su tamaño.

Los niños de Franciscanos recrearon la entrada a Jerusalén como parte del tercio y trono de La Burrica de la Cofradía California, mientras que el tercio y trono de Nuestro Padre Jesús Nazareno de la cofradía Marraja, una de las imágenes más queridas de la Semana Santa local corrió a cargo de los Maristas.

Los alumnos del Sagrado Corazón fueron los encargados de tercio y trono de la primera procesión de España, la del Cristo del Socorro, y, por el contrario, los salesianos llevaron la luz de la resurrección de la mano del tercio y trono de Nuestro Padre Jesús Resucitado.

A continuación, desfiló el tercio y trono del San Juan Evangelista de la cofradía Marraja custodiado por los niños de Adoratrices y los de San Vicente de Paúl con el tercio y trono de la madre de los californios, la Virgen del Primer Dolor.

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El itinerario recorrió calles como Aire, San Miguel, Plaza San Sebastián, Jara, Mayor y Cañón, regresando finalmente a Santa María de Gracia donde cientos de personas, congregadas a las puertas del templo, entonaron al unísono, más con el corazón que con la garganta, la Salve Cartagenera, como broche de oro a un cortejo, que cerró un piquete militar mixto formado por alumnos de los colegios Maristas y San Vicente de Paúl.