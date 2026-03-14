El juzgado desestima la retirada de las carpas del Hospital Naval de Cartagena solicitada por el Ayuntamiento

Un nuevo revés judicial para el Ayuntamiento de Cartagena. El Juzgado de lo Contencioso número 1 de Cartagena ha desestimado las medidas cautelares solicitadas por el Consistorio en relación con la situación del Centro de Atención, Emergencias y Derivación (CAED) ubicado en las instalaciones del antiguo Hospital Naval.

Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, encabezado por Elma Sainz, acogen favorablemente este auto que, además suspende la ejecución de la multa por infracción urbanística impuesta por el Ayuntamiento.

Asimismo, los tribunales deniegan el desmantelamiento de las carpas, como había solicitado el equipo de gobierno local, hasta que se resuelva el proceso judicial.

Desde el departamento ministerial valoran que el auto ampare la cobertura de las necesidades más básicas de las personas migrantes que llegan a las costas españolas, al igual que resaltan que no constan incidencias con las instalaciones, en relación con los riesgos advertidos en los informes emitidos por el Ayuntamiento.

Por otra parte, en relación con los trabajos que se llevan a cabo dentro del recinto, estas mismas fuentes señalan que el Ministerio permanece a disposición de la administración local para atender las tareas de inspección y supervisión señaladas por el Ayuntamiento de Cartagena, en concreto por los técnicos de Urbanismo.

Desde Migraciones hacen hincapié en que el mantenimiento y adaptación del CAED de Cartagena responde a una situación humanitaria que exige brindar una protección específica a las personas vulnerables alojadas en el dispositivo, motivo por el cual las autorizaciones de acceso gestionadas por el personal de seguridad del centro son estrictas.

En lo que respecta a las labores realizadas para adecuar este espacio, cabe recordar que la autorización de ejecución de los trabajos de obra emana del acuerdo de Consejo de Ministros, con fecha del 27 de mayo de 2025, que opera a todos los efectos legales como el título jurídico habilitante.

Ya en 2024 Saiz firmó una orden ministerial que declaró la urgencia y excepcional interés público de las obras en el recinto del antiguo Hospital Naval de Tentegorra.

El centro de atención de migrantes comenzó a funcionar en noviembre de 2023 con la atención de 120 personas, la capacidad se ha ido ampliando hasta llegar a las 600 y progresivamente ha superado las mil plazas, según fuentes municipales.

Este mes de febrero, Arroyo anunció que el Ayuntamiento había recurrido ante el Tribunal Supremo las obras que se están ejecutando en el recinto, al considerar que se realizan sin licencia municipal y sin el preceptivo control urbanístico. A la denuncia se sumó también la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y el recurso ya ha sido admitido a trámite.

A su juicio, la declaración de emergencia aprobada en Consejo de Ministros para afrontar la crisis migratoria no puede servir para eludir los permisos municipales.

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