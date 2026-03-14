El equipo Electronic Falcons gana la First Lego League en Cartagena y representará a la Región de Murcia en la final nacional

Los debates éticos sobre la tecnología acaparan gran parte del debate público desde la llegada de los modelos de lenguaje más mediáticos como ChatGPT y los derivados que aparecieron posteriormente. Si bien la tecnología no es neutra y suele generar consecuencias negativas, son innegables sus beneficios.

Por esto se celebra en Cartagena la First Lego League, una competición en la que varios equipos presentan proyectos de robótica que resuelvan problemas que les plantean desde la organización de la competición.

En la edición nacional del torneo se puede obtener un pase para el certamen internacional de Houston

El reto de esta edición —la decimoquinta— consistía en investigar cómo la tecnología y la robótica pueden ayudar a los arqueólogos a preservar el conocimiento para "proteger, descubrir y compartir la historia".

El ganador de la categoría Challenge, que es competitiva, fue el equipo Electronic Falcons. Con su victoria obtienen un pase para la competición nacional —en Burgos—, desde la que pueden acceder al First Lego League World Festival de Houston, que tendrá lugar entre el 29 de abril y el 2 de mayo. Según señaló la Comunidad Autónoma en una nota de prensa, en la final nacional también se repartirán invitaciones para otros torneos internacionales del circuito First Lego League Open, que se celebran cada año en distintos países.

El equipo 'Electronic Falcons' durante la entrega de los premios. / CARM

En total, más de 200 escolares de entre 6 y 16 años mostraron hoy sus habilidades y conocimientos sobre robótica durante la final de la fase regional del programa educativo First Lego League, una iniciativa de carácter internacional diseñada para impulsar y fomentar entre niños y jóvenes las vocaciones científico-tecnológicas y las habilidades STEAM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas).

La cita tuvo lugar en la Escuela de Ingenieros Industriales de Cartagena y reunió a un total de 27 equipos distribuidos en dos categorías: Explore (de 6 a 9 años) y Challenge (de 10 a 16 años). La primera de ellas es de simple exhibición y participaron 15 equipos.

El jurado estuvo compuesto por expertos en robótica, innovación y educación que supervisaron los trabajos de los concursantes. De acuerdo con la información ofrecida por el Ejecutivo regional, al evento asistieron cerca de un millar de personas.

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El resto de reconocimientos Premio ATD al Proyecto de Innovación: Indalo Jones.

Indalo Jones. Premio Ayuntamiento de Cartagena al Diseño del Robot: Play Factory Bionic.

Play Factory Bionic. Premio UPCT al Comportamiento del Robot: Play Factory Bionic.

Play Factory Bionic. Premio Fundación Integra a los Valores FIRST: Legonostrum.

Legonostrum. Premio Ingeniera Soy: Electronic Falcons.

Electronic Falcons. Premio Escuela de Industriales a Jóvenes Promesas: Begástrica Lego Team.

Begástrica Lego Team. Premio al Entrenador/a: San Francisco Robotics.

En la Región de Murcia, este programa está organizado por la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, a través de la Fundación Integra Digital, y cuenta además con el apoyo de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT).