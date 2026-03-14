Dormir frente al mar, disfrutar de la naturaleza y terminar el día en Cartagena: así es la escapada a TAIGA Costa Cálida

Despertar con el sonido del mar, recorrer en kayak pequeñas calas escondidas y terminar la jornada paseando por el puerto de Cartagena. Ese podría ser el plan perfecto para una escapada en TAIGA Costa Cálida, el camping situado en El Portús que vive una nueva etapa tras la renovación del complejo.

Ubicado frente a una cala abierta al Mediterráneo y rodeado por el paisaje protegido del Parque Regional de la Sierra de la Muela, Cabo Tiñoso y Roldán, el enclave se presenta como un punto de partida ideal para quienes buscan combinar naturaleza, deporte al aire libre y cultura en la Costa Cálida.

Naturaleza, mar y rutas al aire libre

El entorno que rodea el camping permite organizar múltiples planes sin apenas desplazamientos. Desde el propio complejo se pueden realizar actividades como kayak, snorkel o buceo, que permiten explorar los fondos marinos del litoral cartagenero.

También es posible recorrer la costa siguiendo pequeñas rutas marítimas entre calas o adentrarse en el parque regional para caminar entre pinares y acantilados. Entre los recorridos más conocidos destaca la subida al Pico de la Muela, uno de los miradores naturales más impresionantes de la zona.

La combinación de mar y montaña hace que cada jornada pueda ser diferente: baño por la mañana, senderismo al mediodía y un atardecer frente al Mediterráneo.

Una escapada que continúa en Cartagena

A pocos kilómetros del camping, Cartagena amplía la experiencia con su patrimonio histórico y su ambiente urbano. El Teatro Romano, el Museo Nacional de Arqueología Subacuática (ARQVA) o el paseo del puerto forman parte de una ciudad que mezcla más de tres mil años de historia con una activa oferta gastronómica y cultural.

Los restaurantes del centro histórico, las terrazas junto al mar o los paseos por sus calles modernistas convierten la visita a la ciudad en el complemento perfecto para una jornada de naturaleza.

Un camping que se renueva

En este entorno privilegiado se encuentra el histórico camping de El Portús, que ha vivido recientemente un proceso de modernización y actualización de sus instalaciones.

La combinación de mar y montaña hace que cada jornada pueda ser diferente: baño por la mañana, senderismo al mediodía y un atardecer frente al Mediterráneo. / La Opinión

Tras esta transformación, el establecimiento se ha integrado en la red TAIGA Campings & Resorts y pasa a operar bajo la marca TAIGA Costa Cálida, incorporando nuevos servicios, alojamientos y experiencias orientadas a un visitante que busca naturaleza, confort y actividades al aire libre.

La renovación ha apostado además por una mayor integración con el entorno natural, con iniciativas como la renaturalización de espacios, el uso de vegetación autóctona o la utilización de materiales más sostenibles en el diseño del complejo.

Dormir junto al Mediterráneo

La oferta de alojamiento combina distintas opciones adaptadas a diferentes tipos de viajeros. El camping dispone de bungalows completamente equipados, con terraza privada, cocina y climatización, además de parcelas amplias para caravanas, autocaravanas y campers.

Las instalaciones incluyen piscinas —una de ellas climatizada—, zonas deportivas, espacios infantiles y áreas comunes pensadas para disfrutar del aire libre.

Además, el camping colabora con empresas y guías locales para organizar experiencias vinculadas al territorio, desde actividades en la naturaleza hasta propuestas gastronómicas.

Sabores locales

La estancia en TAIGA Costa Cálida también se vive a través de la gastronomía. El complejo apuesta por una propuesta basada en producto mediterráneo y en diferentes espacios que acompañan el ritmo de cada temporada.

Tramonti propone una carta centrada en pizzas napolitanas elaboradas con fermentación lenta, pastas y recetas clásicas italianas / La Opinión

Durante los meses más tranquilos del año, Tramonti se convierte en uno de los puntos de encuentro gastronómicos del camping. El restaurante, de inspiración italiana, propone una carta centrada en pizzas napolitanas elaboradas con fermentación lenta, pastas y recetas clásicas italianas que se disfrutan en un entorno relajado frente al mar.

En verano, cuando el complejo se llena de vida, la experiencia se traslada a Cala Escondida, un espacio más abierto y social que apuesta por una cocina mediterránea basada en producto de temporada, pescados, arroces y tapas para compartir en un ambiente informal y veraniego junto a la costa.

Redescubrir El Portús

La nueva etapa del camping busca combinar la tradición de este enclave del litoral cartagenero con una propuesta actualizada de turismo de naturaleza.

Un lugar desde el que explorar algunos de los paisajes más singulares de la Costa Cálida y disfrutar de una escapada que mezcla mar, montaña y ciudad.