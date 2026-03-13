Estas son las calles cortadas por eventos este fin de semana en Cartagena

La Policía Local de Cartagena ha informado de los cortes de tráfico que se van a llevar a cabo este sábado 14 de marzo con motivo de la celebración de la Procesión de Querubines, en la que participarán más de 700 escolares en el centro de Cartagena; así como la VI Carrera Popular Virgen del Mar,que partirá desde el Hotel Entremares de La Manga. También habrá restricciones de tráfico este domingo 15 de marzo por la I Marcha Solidaria 'Cartagena Respira la Vida', que dará el pistoletazo de salida desde la plaza del Ayuntamiento.

La procesión de los Querubines, organizada por el Ayuntamiento, con la colaboración de la Junta de Cofradías, partirá a las 12:00 horas desde la iglesia de Santa María de Gracia. Según informan desde Policía Local, desde las 10:00 hasta aproximadamente las 14:00 horas, se cortará al tráfico el acceso a la zona centro de Cartagena, con un corte inicial en calle Duque con calle Gisbert, donde los agentes facilitarán el acceso en la medida de lo posible a los garajes particulares, vehículos comerciales y de transporte de personas, y un corte total de tráfico en calle Palas con calle Campos.

VI CARRERA POPULAR VIRGEN DEL MAR

Con motivo de la celebración de la VI Carrera Popular Virgen del Mar, a partir de las 16:30 horas y hasta finalizar el evento deportivo, se producirán cortes de tráfico en las siguientes vías:

Gran Vía de La Manga carril derecho sentido entrada desde Calle Entremares (Hotel Entremares) hasta calle Maestral de Cabo de Palos

Calle Maestral; Amoladeras, Medusa Velella; carretera Subida al Faro desde rotonda cuartel de Policía Local hasta calle Punta Galera; Paseo del Puerto y estacionamientos del Faro.

Se permitirá el paso de vehículos de manera alternativa, siempre que lo permita el paso de los participantes en la prueba deportiva.

I MARCHA SOLIDARIA RESPIRA LA VIDA

Noticias relacionadas

El domingo 15 de marzo, Policía Local de Cartagena también regulará el tráfico por la celebración de la I Marcha Solidaria 'Cartagena Respira la Vida', la prueba que partirá desde la plaza del Ayuntamiento. En concreto, se cortará el tránsito de vehículos a partir de las 10:00 horas en Calle Real sentido a Paso Alfonso XII, calle San Diego, calle Serrera, calle Caridad, Plaza Puertas de la Serreta y calle del San Juan.