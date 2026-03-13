Los jóvenes californios de Cartagena transmiten la Palabra a golpe de melodía

El Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy acoge este sábado un particular musical de 'La Pasión' de la mano de los jóvenes de la Pontificia, Real e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús en el Doloroso Paso del Prendimiento y Esperanza de la Salvación de las Almas, conocidos como Californios, por primera vez.

La cantera de la cofradía organiza este espectáculo con entrada gratuita hasta completar aforo el 14 de marzo a las 19:00 horas, en una cita que propone revivir los momentos más significativos de la Pasión de Cristo a través del teatro y la interpretación musical.

La obra narra las últimas horas de Jesús antes de ser crucificado, según las sagradas escrituras pero de forma distendida gracias a la introducción de temas tan variados que van desde canciones típicas de las misas hasta otras que aparecen en musicales tan conocidos como 'Jesucristo Superstar'.

La introducción la han hecho más cartagenera ubicándola en uno de sus almacenes y haciendo que las imágenes que cada Semana Santa recorren las calles de Cartagena cobren vida para mostrar la muerte y resurrección del Mesías de viva voz.

La directora del musical, María López, explicó que han perticipado más de medio centenar de jóvenes, entre actores, maquillaje y producción, habiendo realizado ellos mismos tanto el vestuario, con trajes provenientes de las diferentes agrupaciones e incluso de algún trono, como la escenografía con la que sorprenderán este sábado al público.

López señaló que la idea surgió tras realizar estas Navidades un Belén viviente, como había visto muchos musicales de la Pasión, "les mostré la idea y dijeron que para adelante y nos metimos en esta locura" para intentar sintetizar las viviencias de Jesús en once canciones representadas durante hora y media.

Comenzaron a preparar el proyecto en enero y desde ese momento han ensayado tres días a la semana, volcándose todos en sacar adelante la función y teniendo en cuenta que tan solo alguno de ellos cuenta con formación musical, "aunque Jesucristo si es cantante".

Además, la obra integra a miembros de diferentes edades, desde los más pequeños hasta algunos participantes que sobrepasan la treintena.

Por su parte, el mayordomo de Juventud, David Buendía, comentó que para llevar a cabo esta iniciativa desde la cofradía les han cedido la Espiga Dorada, su sede ubicada en la calle del Aire, y les han proporcionado la financiación necesaria para poder ejecutar esta acción.

"Se trata de que los jóvenes sepan que no son el futuro si no el presente, y se lo queremos demostrar", afirmó Buendía, quien aseguró que iniciativas como esta "es lo que le da vida a la cofradía".

"Ellos tienen iniciativa propia como demuestra esta obra", celebró mientras atendía a los más pequeños que se negaban a irse del ensayo a pesar de los requerimientos de sus padres pasadas ya las diez de la noche.

Con esta iniciativa, los jóvenes de la cofradía buscan además acercar la tradición a nuevas generaciones y ofrecer un espectáculo con el que demuestran que transmitir la Palabra no está reñido con la melodía.