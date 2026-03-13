Galardones
La consejera Sara Rubira, Luisa Carrión y Carmen Inglés, premiadas por la Asociación Amas de Casa de Cartagena
Las homenajeadas fueron nombradas Socias de Honor de la organización durante un acto en el Teatro Romano
L.O.
Bajo el lema Mujeres en la Agricultura, la Asociación Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de Cartagena celebró hace unos días los premios Día de la Mujer, que este año han recaído en la consejera de Agricultura, Sara Rubira; Luisa Carrión y Carmen Inglés. La asociación quiso reconocer "su trayectoria profesional, valentía e ímpetu a favor de la igualdad".
Durante el acto, las homenajeadas fueron nombradas socias de honor de la Asociación de Amas de Casa, "en reconocimiento a la implicación y defensa de la igualdad de oportunidades" que muestran en sus respectivas profesiones. La entrega de los galardones tuvo lugar en el salón de actos del Teatro Romano de Cartagena y, entre otras personalidades, asistió la concejala de Igualdad del Ayuntamiento, Cristina Mora, y la presidenta de la Federación ThaderConsumo, Juana Pérez.
La Asociación Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de Cartagena dio así también visibilidad a su labor diaria para promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así como la participación y presencia de las mujeres sordas en la vida familiar, social, económica, cultural y política.
.
- De 30.000 a 60.000 euros para convertir un quiosco rojo en churrería en Cartagena
- Los taxistas de Cartagena cobrarán menos de 10 euros por ir de los disuasorios al centro
- Paso adelante en la revitalización de la calle Morería y el Monte Sacro en Cartagena
- Los planes 'B' para aparcar en Cabo de Palos tras el cierre junto a la lonja
- Cartagena declarará los proyectos de más de dos millones de euros de 'Especial Interés'
- El Puerto de Cartagena adecúa la terminal de Algodor en Aranjuez
- Aparecen filtraciones en el subsuelo de la Basílica de la Caridad en Cartagena
- Una alcaldía entre dos aguas en Cartagena