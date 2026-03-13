Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La consejera Sara Rubira, Luisa Carrión y Carmen Inglés, premiadas por la Asociación Amas de Casa de Cartagena

Las homenajeadas fueron nombradas Socias de Honor de la organización durante un acto en el Teatro Romano

Las galardonadas, con las representantes de la Asociación de Amas de Casa de Cartagena, durante la entrega de premios

Las galardonadas, con las representantes de la Asociación de Amas de Casa de Cartagena, durante la entrega de premios / L.O.

L.O.

Bajo el lema Mujeres en la Agricultura, la Asociación Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de Cartagena celebró hace unos días los premios Día de la Mujer, que este año han recaído en la consejera de Agricultura, Sara Rubira; Luisa Carrión y Carmen Inglés. La asociación quiso reconocer "su trayectoria profesional, valentía e ímpetu a favor de la igualdad".

Durante el acto, las homenajeadas fueron nombradas socias de honor de la Asociación de Amas de Casa, "en reconocimiento a la implicación y defensa de la igualdad de oportunidades" que muestran en sus respectivas profesiones. La entrega de los galardones tuvo lugar en el salón de actos del Teatro Romano de Cartagena y, entre otras personalidades, asistió la concejala de Igualdad del Ayuntamiento, Cristina Mora, y la presidenta de la Federación ThaderConsumo, Juana Pérez.

La Asociación Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de Cartagena dio así también visibilidad a su labor diaria para promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así como la participación y presencia de las mujeres sordas en la vida familiar, social, económica, cultural y política.

