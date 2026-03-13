Aparecen filtraciones en el subsuelo de la Basílica de la Caridad en Cartagena

Cables en mitad de la Basílica de Nuestra Señora de la Caridad, ubicada en la calle del mismo nombre. La casa de la madre de los cartageneros sufre filtraciones en el subsuelo que han obligado a colocar el cableado de la megafonía encima del recien estrenado pavimento del templo que tuvo un coste de 350.000 euros, según explicó el Hermano Mayor del Santo y Real Hospital de Caridad de Cartagena, José Vera.

Los custodios de la basílica han encargado un estudio técnico para determinar como solventar este problema originado por la subida del nivel freático del subsuelo, lo que ha hecho que entre agua en las canalizaciones que portaban este cableado a lo largo del inmueble.

Esta situación comenzó el pasado 2025 por lo que de forma temporal estos cables se han colocado en el suelo pegados con cinta aislante.

Precisamente el alto valor del pavimento ha llevado al Hospital de Caridad a rechazar la entrada de los tronos del Cristo del Socorro y de la Santísima Virgen de la Soledad del Consuelo durante la primera procesión de España, celebrada la madrugada del Viernes de Dolores, según explicaron a esta redacción.

El Vía Crucis del Cristo del Socorro lleva unos 60 años visitando con sus imágenes a la patrona en una de sus estaciones de penitencia, tradición que fue suprimida en 2020 coincidiendo con la pandemía y las obras en el templo.

Tras varios años cerrada por reformas y una inversión de 2,3 millones de euros todavía faltan por hacer obras valoradas en cerca de un millón de euros, que se centrarán en el edificio anexo de servicios, así como en la sacristía, el coro y el órgano, entre otros aspectos.

La obra culminada se centró en la cúpula central, así como en la del presbiterio y la de las cúpulas de las dos capillas, la de San José y la de las Ánimas. Con ello se actuó en el refuerzo de la estructura del techo. También se restauraron en un taller de Málaga las 18 vidrieras de gran tamaño del templo y el rosetón. En el presbiterio se intervino, así como en el suelo, que se reemplazó por uno de mármol de gran calidad, centrando los mosaicos del mismo.

Igualmente, se actualizó la iluminación y mejorado la acústica. Y, además, se repararon los bancos e instalado cámaras de vídeo para retransmitir las celebraciones.

Desde 2024, cuando el Hospital de Carida culminó estas labores la Basílica acoge misas en la nave central, así como bodas y demás celebraciones católicas.

También se instaló un moderno columbario para acoger las cenizas de quienes deseen descansar para siempre junto a la Virgen de la Caridad.