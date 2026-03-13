Más de 500 casas de la Región están ubicadas en zona de dominio público marítimo terrestre

El senador del Partido Popular de la Región de Murcia Francisco Bernabé se reunió este viernes en Los Nietos con vecinos afectados por la Ley de Costas junto al consejero de Fomento e Infraestructuras Jorge García Montoro, parlamentarios nacionales y regionales y concejales.

Bernabé señaló que "aumentan a 600 las familias en riesgo de perder sus casas en el litoral por los deslindes arbitrarios del Gobierno socialista".

"El PSOE no solo impide en el Congreso la tramitación de la ley que salvaría esas viviendas, sino que además promueve una modificación ilegal del Reglamento de Costas que va a suponer nuevos perjuicios para propietarios y concesionarios", apuntó.

Según Bernabé, "el Gobierno de España ha admitido por escrito" que ya son al menos 563 las viviendas afectadas por los nuevos deslindes del dominio público marítimo terrestre en la Región, cifra que los propios afectados elevan hasta las 608, lo cual "supone un salto cuantitativo y cualitativo de enorme calado", pues hasta la fecha se estimaban en unos 400 los inmuebles en riesgo de demolición, que ahora se han visto incrementados en un 50% con las últimas actuaciones emprendidas por Ejecutivo central.

"Dicha decisión, en la práctica, implica que esas propiedades pasen a estar ubicadas en suelo público y que sus propietarios pierdan todo derecho sobre las mismas, sufriendo una expropiación forzosa de sus bienes, pero con el agravante de que por esa vía se quedan sin derecho a indemnización alguna", añadió.

"Y esto lo están sufriendo cientos de familias con sus propiedades legales, al orden en el pago de impuestos y con las escrituras inscritas en el Registro de la Propiedad desde hace muchas décadas, e incluso más de un siglo en bastantes casos", cuestionó Bernabé.

"Estamos ante otro flagrante ataque del Partido Socialista contra la propiedad privada", afirmó.

"Además, el PSOE también está demostrando su mala fe con el bloqueo injusto y sectario en el Congreso a la que sería la solución inmediata al problema, la Proposición de Ley que el Partido Popular aprobó inicialmente en el Senado", continuó el senador.

"Una norma que llevaría a la exclusión de los núcleos tradicionales costeros con valor etnográfico, lo que implicaría que se respetasen los hogares hoy en riesgo de caer bajo la pala socialista en Los Nietos, Cabo de Palos, El Portús, Puerto de Mazarrón y Puntas de Calnegre", determinó.

Además, el popular atacó al Ministerio de Transición Ecológica asegurando que "acaba de sacar a exposición pública el Anteproyecto del nuevo Reglamento de Costas", con una total ausencia de transparencia e información, al no haber contado para su elaboración ni con comunidades autónomas ni con ayuntamientos, y en el que no se han respetado plazos, ni resuelto las alegaciones presentadas a la consulta previa, ni respetado el principio de legalidad, pues se pretende modificar la Ley de Costas desde el propio Reglamento.

"Todo lo cual ha desembocado en un avance de texto normativo que supone nuevos y graves perjuicios para los derechos de propietarios y concesionarios", remarcó.

Asimismo, anunció "la presentación de una moción del PP ante la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado", en la que convocamos a los consejeros competentes de los Gobiernos de las comunidades autónomas costeras, así como al propio Ejecutivo central, para intentar alcanzar acuerdos y resolver la situación.

Por su parte, el consejero de Fomento e Infraestructuras Jorge García Montoro subrayó que "desde la Región de Murcia hacemos un frente común con el resto de comunidades autónomas para solicitar un traspaso de competencias completo y homogéneo", con el fin de garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos y administraciones y la equidad entre territorios.

"Este traspaso nos posibilitará una visión global o integral frente al actual mosaico competencial en el mismo espacio físico, facilitando así una respuesta más eficiente, próxima y ajustada a la realidad específica del litoral de la Región de Murcia, y también una relación más ágil con los ayuntamientos", explicó García Montoro.

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"600 familias no saben si podrán conservar la vivienda en la que han vivido durante generaciones", porque están a expensas de una decisión en un despacho a 400 kilómetros de la costa, hizo hincapié el consejero.