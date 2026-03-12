Los taxistas de Cartagena cobrarán menos de 10 euros por ir de los disuasorios al centro

La conexión entre los aparcamientos disuasorios, ubicados uno en las inmediaciones del Centro Comercial La Rambla y otro en Severo Ochoa, ha sido desde su puesta en marcha uno de los puntos más cuestionados. Este miércoles la Mesa de Movilidad del Ayuntamiento de Cartagena dio un paso más en su conectividad al abordar la propuesta presentada por la Asociación de Trabajadores Autónomos de Taxis de Cartagena y Comarca para facilitar los desplazamientos desde estos puntos hasta el centro de la ciudad.

El sector propone para reforzar el papel del taxi como conexión entre los aparcamientos disuasorios y el centro urbano, tarifas máximas orientativas de 9 euros desde La Rambla y 8 euros desde Severo Ochoa.

La Mesa trató las propuestas presentadas por entidades sociales y estratégicas de la ciudad como ONCE, que planteó la instalación prioritaria de 33 dispositivos PassBlue en cruces estratégicos para mejorar la autonomía de las personas con discapacidad visual, así como mejoras en la iluminación y los tiempos de cruce semaforizados, y la creación de itinerarios podotáctiles en avenidas como Pío XII, Alfonso XIII y Alameda de San Antón.

También solicitaron actuar en puntos concretos como el paso peatonal frente al Estadio Cartagonova, la Avenida Reina Victoria y el límite municipal con La Unión, donde reside una afiliada con sordoceguera.

Remodelación de la Estación de Autobuses

Asimismo, durante la reunión, presidida por el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Llorca, y la edil de Proyectos Europeos, Cristina Mora, se trató la remodelación integral de la Estación de Autobuses como uno de los ejes estratégicos para mejorar la accesibilidad y la intermodalidad del transporte de viajeros en el municipio.

El proyecto, que ya está en licitación, cuenta con un presupuesto base de 449.647,50 euros y un plazo de ejecución de cinco meses. La actuación permitirá transformar unas instalaciones que cumplen tres décadas y que presentan importantes deficiencias estructurales y de accesibilidad.

La reforma contempla la creación de un nuevo acceso peatonal al nivel de la calle que albergará un vestíbulo funcional con zona de cafetería con terraza, venta de billetes, información y control de accesos. Desde allí, una rampa accesible de dos tramos conectará directamente con los andenes, eliminando por completo las barreras arquitectónicas y facilitando la conexión con otros medios de transporte.

También se dio cuenta del estado de ejecución de los programas de movilidad financiados con fondos europeos. El programa Movilidad 2021 está finalizado y justificado al 100 %, mientras que Movilidad 2022 se encuentra en fase de justificación administrativa, una vez concluidas todas las obras, incluida la modificación del carril bici de Pío XII, adaptada a las sugerencias vecinales.

Cartagena ha duplicado su red, superando los 35 kilómetros de carriles bici, con el carril Santa Ana-Miranda-El Albujón, de 6,3 kilómetros; el Espacio Algameca, con 2,5 kilómetros; y la conexión entre Nueva Cartagena, Los Dolores y la UCAM.

Estudian ampliar los carriles bici

Además, se realizó una mesa de trabajo técnica integrada por responsables municipales y colectivos ciclistas como BICUe, Movilict por tu salud y Vía Libre Cartagena.

En este encuentro, celebrado en puntos específicos de la red como la Ronda Ciudad de la Unión o la Avenida de Murcia, se abordaron visualmente las necesidades de mejora en señalización y seguridad de los carriles bici.

El Ayuntamiento, a través de Vía Pública, se ha comprometido a estudiar estas propuestas, informando puntualmente a los colectivos de los avances realizados.

Por su parte, Navantia planteó la creación de un grupo de trabajo interinstitucional para actualizar el Plan de Movilidad al Trabajo, con medidas como la adecuación de rutas y horarios del transporte público, el fomento del coche compartido mediante una aplicación específica.

La Universidad Politécnica de Cartagena presentó los resultados de la aplicación de coche compartido, que ha multiplicado por cuatro los trayectos registrados, alcanzando los 1.647 entre septiembre y diciembre, gracias a un sistema de incentivos de 4 céntimos por kilómetro y pasajero.

"El Ayuntamiento está comprometido con una movilidad moderna, accesible y sostenible, y los resultados que hoy hemos presentado en la Mesa de Movilidad son la mejor prueba de que vamos por el camino correcto”, señaló Llorca, quien destacó que “estamos transformando nuestra ciudad”.

A la Mesa de Movilidad asistieron también los ediles Diego Lorente de Vox, Mercedes Graña de MC y Pedro Contreras del PSOE.

"Parches y chapuzas"

Precisamente, Contreras denunció el nefasto estado de la movilidad en Cartagena "debido al abandono por parte del Gobierno de Noelia Arroyo que ningunea a los colectivos, permite el deterioro de instalaciones básicas como los carriles bici, o promueve 'parches' en servicios fundamentales como la Estación de Autobuses, tal y como ha quedado de manifiesto en la Mesa de Movilidad".

"El Gobierno local vuelve a optar por la chapuza en lugar de ofrecer soluciones integrales. La estación de autobuses necesita una reforma completa, pero solo van a actuar de forma superficial, dejando la parte superior cerrada y en desuso, permitiendo que se degrade aún más una infraestructura esencial para el municipio", afirmó el concejal socialista.

"Se niegan a escuchar a quienes usan a diario estas infraestructuras. No hay planificación, no hay diálogo y no hay un modelo de movilidad para Cartagena", señaló Contreras.

Por otra parte, el PSOE alertó "del abandono del transporte público en Cartagena, con horarios insuficientes, frecuencias escasas en numerosas líneas y un sistema de pago desfasado que sigue sin permitir el uso generalizado de tarjeta bancaria, dificultando el acceso de vecinos y visitantes".