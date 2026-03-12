Más de mil agentes velarán por la seguridad esta Semana Santa en Cartagena

Cartagena desplegará del 27 de marzo al 5 de abril un dispositivo especial de seguridad para la Semana Santa de 2026 con refuerzo de Policía Local, Bomberos y Protección Civil, en coordinación con Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Portuaria, según quedó acortado este jueves en la reunión de la Junta Local de Seguridad.

Respecto a la Policía Local, el operativo contará con entre 1300 y 1500 agentes durante los diez días de fiestas, entre turnos ordinario y extraordinario en horario de mañana, tarde y noche. Tal y como explicó el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Llorca, se pondrá en marcha un plan preventivo en barrios y diputaciones, con la colaboración de la Guardia Civil, así como centros comerciales para mantener la seguridad durante esos días.

Como principal novedad, este año "se va a establecer un servicio sanitario que va a establecerse de manera itinerante" para ofrecer cobertura in situ en los distintos eventos que se desarrollen en las inmediaciones de Santa María. Este dispositivo se suma al puesto fijo en la plaza San Francisco y busca "estar más a la inmediatez de cualquier hecho que pudiera producirse para esa atención temprana". Además, "Policía Nacional va a establecer un servicio también de punto violeta, con dos componentes que actuarán de paisanos".

En el apartado de servicios extraordinarios habrá 308 agentes de Policía Local y 4 subinspectores para las procesiones y desfiles, incluyendo cortes por reordenación del tráfico y vigilancia preventiva.

Se realizarán controles nocturnos de alcoholemia y drogas con una unidad de Atestados, refuerzo de patrullas y motoristas en la zona del centro, vigilancia del botellón y de la venta de alcohol a menores, controles de venta ambulante y seguimiento de zonas con problemas de orden público durante los fines de semana.

También se activarán las unidades de GOESC, la Unidad canina y la de drones, con atención especial a las jornadas de mayor afluencia y a la llegada de cruceros prevista para los días 28, 30 y 31 de marzo y 1, 2 y 6 de abril.

En cuanto al Servicio de Bomberos mantendrá el retén del parque con unos 18 efectivos y añadirá una autobomba con 6 bomberos en la plaza de San Francisco cada día, salvo el sábado.

El Miércoles y el Viernes Santo incorporará además otro camión con 6 bomberos en la Plaza de España y un vehículo ligero con un sargento coordinador. Con ese esquema, el dispositivo alcanzará 24 bomberos diarios y hasta 31 en esas dos jornadas.

Protección Civil, por su parte, coordinará el dispositivo sanitario desde la plaza de San Francisco, donde se ubicará también el puesto de primeros auxilios. El plan parte de 2 ambulancias SVA-E, 1 SVB-E, puesto sanitario avanzado y equipos a pie. El puesto fijo tendrá 1 enfermero, 1 TES y 2 voluntarios. Los equipos a pie estarán integrados por 1 TES y 2 voluntarios. Así, cada día habrá 3 auxiliares de Protección Civil y 12 voluntarios en la mayor parte de las procesiones.

El plan incorpora además protocolos para pérdida de menores, control de masas y amenaza intencionada. Se identifican como puntos críticos del centro la calle del Carmen, Santa Florentina, Puertas de Murcia, Plaza del Ayuntamiento, Calle Mayor, Cañón, Jara, Honda, San Miguel, Medieras y Aire. También reserva como vías de evacuación la Plaza del Ayuntamiento, Gisbert, San Diego, Real, Paseo Alfonso XIII y Paseo Alfonso XII.

Para finalizar, durante la reunión se ha contemplado la apertura durante los diez días de Semana Santa de los puestos de vigilancia en las playas de Entremares y San Ginés, así como un dispositivo preventivo de incendios forestales en el que colabora la UDIF (Unidad de Defensa de Incendios Forestales) para el Domingo de Resurrección y el Lunes de Pascua en la Rambla del Cañar Perín, La Muela, Cenizas, Peña del Águila, Atamaría y Calblanque, con dos patrullas de Protección Civil para la vigilancia de esas zonas el lunes.

"Se van a dar las coberturas a todos y de manera solvente, con una solvencia más que aceptable", destacando además "el incremento de los servicios tanto de Guardia Civil como de Policía Nacional, con lo cual vamos a disponer de un mayor dispositivo de seguridad", remarcó Llorca.

Puntos accesibles

Desde el Servicio de Política Social, Igualdad y Familia, a través de la Unidad de Personas con Discapacidad se ha elaborado un cartel informativo detallando los puntos de accesibilidad para personas con discapacidad en los lugares donde se podrán observar las procesiones de la Semana Santa Cartagenera 2026.

Los Espacios Reservados para Personas con Movilidad Reducida durante las procesiones son los siguientes:

Calle Cañón - Calle Príncipe de Vergara

Puertas de Murcia - Calle Intendencia

Calle del Carmen - Calle San Roque

Puertas de Madrid - Calle del Carmen

Calle del Parque - Plaza Puertas de la Serreta