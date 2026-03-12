La Junta de Los Belones en Cartagena arranca con más de 84.000 euros en inversiones

La Junta Municipal de Los Belones celebró su primer pleno, tras su constitución el pasado mes de diciembre, con la aprobación de un importante paquete de inversiones destinado a mejorar infraestructuras y espacios públicos en distintas localidades del ámbito de la Junta.

El presidente del Partido Popular, Pedro Martínez Meroño, destacó el inicio de una etapa centrada en la gestión y en dar respuesta a las necesidades de los vecinos. Durante el pleno también se procedió a la elección de Daniel Pisa de Vox como nuevo vicepresidente del organismo de descentralización.

En la sesión se aprobaron todas las inversiones propuestas, que suman 84.176,92 euros, destinadas a mejorar caminos, accesibilidad, espacios infantiles y señalización en varios núcleos de población.

Entre las actuaciones aprobadas destacan la instalación de carteles de bienvenida en Los Belones, Los Nietos, Islas Menores y Mar de Cristal, el arreglo del camino del cementerio de Los Belones, de la acera de la calle Mayor y del Camino de Huncos.

Además, de la construcción de una rampa de acceso en la plaza Nuestra Señora de los Ángeles de Los Nietos y de un parque infantil en la calle San Fernando de Los Nietos.

Asimismo, durante el pleno se abordó también la construcción de un nuevo parque infantil en la calle Espalmador, en Islas Menores, actuación cuyo presupuesto se concretará próximamente.

Martínez Meroño destacó la importancia de iniciar el mandato con acuerdos que se traduzcan en mejoras directas para los vecinos. "Este primer pleno demuestra que la Junta Municipal de Los Belones viene a trabajar y a resolver problemas reales. Hemos aprobado inversiones que mejoran la accesibilidad, los espacios para las familias y las infraestructuras de nuestros pueblos", afirmó.

También, subrayó que la Junta seguirá trabajando de forma coordinada con el Ayuntamiento de Cartagena para continuar impulsando proyectos.

"Nuestro objetivo es claro: seguir mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos, escuchando sus necesidades y transformándolas en actuaciones concretas", concluyó el presidente de la Junta.