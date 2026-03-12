Una estudiante de la Escuela de Hostelería de Cartagena prepara la mejor receta con Aceite de Orujo de Oliva

Angélica Fernanda Villamor Vargas, estudiante de la Escuela de Hostelería y Turismo de Cartagena, se ha proclamado ganadora de la séptima edición de 'El Duelo', el concurso de cocina que premia la mejor receta con Aceite de Orujo de Oliva, y que cada año organiza la Interprofesional del Aceite de Orujo de Oliva, ORIVA. Un total de 18 finalistas han sido los participantes de esta edición, celebrada ayer 11 de marzo en la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid.

Tras una final muy reñida, su propuesta “Hoja de Shiso, Calamar a la Andaluza, Crema Chilly Shrimps-Coconut y Tartar de Verduritas” destacó por su innovación y por reflejar el equilibrio perfecto entre sabores, texturas y técnicas culinarias logrando la fritura perfecta. Cada ingrediente ha sido trabajado para aprovechar al máximo las propiedades del Aceite de Orujo de Oliva, demostrando cómo este producto puede integrarse en elaboraciones modernas y sorprendentes, aportando textura, estabilidad y un acabado profesional a los platos.

Receta ganadora de la séptima edición de “El Duelo” / L.O.

Angélica Fernanda Villamor Vargas disfrutará de un curso de perfeccionamiento de técnicas culinarias en el Basque Culinary Center, institución académica y de investigación reconocida a nivel internacional. “Angélica ha demostrado un talento excepcional y una creatividad admirable en la final. Para ORIVA, es un orgullo ofrecer a los jóvenes chefs esta oportunidad única para formarse en un producto como el Aceite de Orujo de Oliva, el cual es el hilo conductor de estas sesiones formativas y de sus creaciones gastronómicas”, ha señalado Alicia Vives Gutiérrez, directora general de ORIVA.

“Durante su cocinado, Angélica ha mostrado un dominio técnico y una creatividad que va mucho más allá de lo esperado en una final de este nivel. Cada elemento de su plato estaba pensado con precisión, equilibrando sabores y texturas, y mostrando un conocimiento profundo de cómo sacar el máximo partido al Aceite de Orujo de Oliva”, ha comentado Julio Fernández, chef con Estrella Michelin. Por su parte, Javi Estévez, también chef con Estrella Michelin, destacó que “su receta refleja una gran sensibilidad hacia los sabores y hace un guiño a sus orígenes, demostrando cómo el Aceite de Orujo de Oliva puede brillar en elaboraciones modernas y sorprendentes”.

Mención especial

El jurado quiso reconocer con una mención especial a Ricardo Alejandro Contreras, estudiante del IES Hostelería y Turismo de Alcalá en la ciudad de Alcalá de Henares en Madrid, por su creativo postre “Mochi de Fresas con Crema, Cannoli de Pistacho y Mascarpone y Chocolate, Pan y Aceite en Texturas”. Su propuesta destacó por la combinación de técnicas tradicionales y modernas, así como por su delicadeza a la hora de presentar el plato y la manera innovadora de integrar el Aceite de Orujo de Oliva en repostería, potenciando sabores y aportando matices únicos.

“Este plato merecía la mención especial por la combinación de sabores y texturas tan cuidadosa; cada elemento, desde el Mochi de Fresas hasta el Pan y Aceite en Texturas, estaba perfectamente equilibrado”, ha comentado María Jiménez Latorre, chef embajadora de ORIVA. Por su parte, Yaiza Martín Casas, ganadora de la primera edición y jefa de cocina del restaurante Bascook en Bilbao, ha apuntado: “Nos sorprendió especialmente la creatividad y el sentimiento de Ricardo en la presentación de su propuesta, así como la incorporación del Aceite de Orujo de Oliva en todas sus elaboraciones”.

Formación y competición en las aulas tras siete ediciones de 'El Duelo'

Edición tras edición, “El Duelo”, el programa que combina formación técnica y competición culinaria para futuros chefs, acerca a las aulas las propiedades y el rendimiento en cocina del Aceite de Orujo de Oliva. Una oportunidad única para que los estudiantes de hostelería descubran de primera mano las cualidades de este producto y desarrollen habilidades prácticas clave para su carrera.

Cada curso, las escuelas participantes reciben una masterclass impartida por la chef María Jiménez Latorre, en la que se explica el proceso de obtención del Aceite de Orujo de Oliva, sus características principales y los diferentes usos de este producto en cocina. Tras esta fase formativa, el alumnado de segundo ciclo compite en sus respectivos centros por la mejor receta elaborada con Aceite de Orujo de Oliva, y el profesorado selecciona a un ganador por escuela. Los finalistas de cada centro se enfrentan posteriormente en la final nacional, donde el jurado evalúa sus recetas y elige a la persona ganadora, que obtiene un curso de perfeccionamiento de técnicas culinarias en el Basque Culinary Center.

En esta séptima edición han participado 18 escuelas de 11 comunidades autónomas (Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, La Rioja, País Vasco y Región de Murcia), con un total de 23 jornadas formativas y más de 1.100 alumnos participantes. Tras siete ediciones consecutivas, “El Duelo” ha formado a 6.349 estudiantes de hostelería de 72 escuelas en 14 Comunidades Autónomas.