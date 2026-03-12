La Aparecida estrenará local social este verano

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, acudió este miércoles a visitar las obras del nuevo Local Social de La Aparecida, un proyecto que encara su recta final para abrir sus puertas el próximo verano.

Con una inversión total de 608.581,54 euros, cofinanciada por la Comunidad Autónoma con 275.000 euros y el Ayuntamiento con 333.581 euros, la infraestructura se levanta en menos de 400 días desde su anuncio.

Durante la visita, la regidora subrayó que "los vecinos son muy activos y necesitaban un espacio polivalente. El diseño se ha desarrollado dando máxima participación vecinal, porque ellos querían que la zona exterior estuviera conectada con el local para poder aprovecharla en todo tipo de eventos".

El centro, de 350 metros cuadrados, contará con un gran salón diáfano, escenario y camerinos, sistemas de climatización y recuperación de calor de última generación y una zona exterior conectada para integrar las actividades al aire libre con el interior del local.

"Es una actuación estratégica. El pueblo es un referente gastronómico y empresarial muy vivo, y este local ya está siendo muy solicitado incluso antes de terminarse para programar actividades", añadió la regidora municipal.

Juan Manuel Ayaso, presidente de la Junta Municipal de La Puebla-La Aparecida, destacó el salto cualitativo que supone esta infraestructura respecto a las antiguas instalaciones. “Uno de los principales problemas del local antiguo es que no estaba adaptado para funciones de teatro y actividades culturales; se quedaba pequeño”, señaló Ayaso.

El presidente de la Junta hizo especial hincapié en el nuevo escenario, que permitirá ampliar la oferta cultural de la pedanía ya que "ahora tenemos un espacio diáfano muchísimo más amplio y con mejor distribución para que sea un verdadero centro de convivencia".

Por su parte, el presidente de la Asociación de Vecinos, Francisco Martínez, afirmó que "llevábamos años pensando en cómo pedirlo y gracias a este equipo se ha conseguido. Aunque seamos un pueblo pequeño, tenemos muchísimas asociaciones y mucha demanda de actividades. Este solar nos permite, además, combinar los festejos con actividades al aire libre".