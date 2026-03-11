Los trabajadores de la Seguridad Social denuncian "condiciones precarias" en la Casa del Mar de Cartagena

La Asociación de Graduados Sociales de la Comarca de Cartagena trasladó al director provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Murcia una serie de quejas relacionadas con el funcionamiento del Centro de Atención e Información de la Seguridad Social de Cartagena como la dificultad para obtener cita previa, la falta de personal y las condiciones de trabajo de los funcionarios.

En su escrito remitido al responsable provincial del organismo, explicaron que desde hace tiempo vienen recibiendo numerosas reclamaciones de los trabajadores sobre el funcionamiento de la oficina local, situación que, aseguraron, afecta tanto a los trabajadores del centro como a los usuarios y a los profesionales que realizan gestiones administrativas.

Entre las principales quejas se encuentran "las dificultades, por no decir la imposibilidad", de coger cita en la oficina de la Seguridad Social de Cartagena.

Apuntaron que "desde el año 2023 se viene denunciando el mercado negro de citas previas a la Seguridad Social, que luego salen a la venta a través de intermediarios. La policía tiene conocimiento de que operan 'conseguidores' de citas para la seguridad social y a día de hoy siguen operando, y no tenemos constancia que se haya resuelto el problema y ello perjudica gravemente a graduados dociales, afiliados y funcionarios".

Otra de las demandas se refiere "a las condiciones de precariedad en las que actualmente están prestando sus servicios los funcionarios del centro ubicado actualmente en la 'Casa del Mar'. Donde desempeñan su labor en condiciones adversas, pues nos han informado de que deben atender a los usuarios en unas oficinas supuestamente provisionales, situación que se prolonga desde hace ya varios meses".

"Esta provisionalidad mantenida en el tiempo tiene, sin duda, un impacto directo en el estado de ánimo del personal y repercute también en su salud física y mental. Se trata de un evidente factor de riesgo en materia de salud laboral que, por supuesto, termina afectando a su rendimiento profesional. La ultimas noticias que nos ha llegado es que pronto esos problemas estarán solucionados, por lo que rogamos que se adopten las medidas necesarias, para que se mejoren las instalaciones a la mayor brevedad posible", añaden.

La asociación también reclama un aumento de plantilla en la oficina, ya que según los datos que manejan, alrededor de una veintena de funcionarios atienden a una población de más de 418.000 habitantes, que incluye no solo Cartagena, sino también municipios de la Comarca como La Unión, Los Alcázares, San Javier, San Pedro del Pinatar, Torre Pacheco, Fuente Álamo y Mazarrón.

"Un número que es a todas luces insuficiente, para dar una atención adecuada, a los usuarios y profesionales, debido a la escasez de personal. Nosotros hemos hecho un estudio y en oficinas semejantes a esta, tienen un mínimo de 25 funcionarios", hicieron hincapié en su comunicación.

Por último, informaron al responsable provincial que han observado que se están ampliando los plazos en la resolución de las solicitudes que se presentan "y eso perjudica a los afiliados y a los profesionales". También alertan de la dificultad que actualmente se está produciendo para hacer el seguimiento de estado en que se encuentran los expedientes que tramitan.

Asimismo, consideran que no resulta eficaz que una solicitud presentada en Murcia sea tramitada y resuelta en otra Comunidad, lo que "puede estar en el origen de las deficiencias que actualmente estamos observando".

Además, "se da la paradoja, de que los expedientes resueltos en otra Comunidad, cuando son objeto de denegación y se presenta contra ellos una reclamación previa, deben entonces tramitarse y resolverse en Murcia. Entendemos que se genera un grave trastorno en la tramitación del expediente".

También solicitan una reunión para tratar estos asuntos.