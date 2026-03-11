El PSOE denuncia que el Conservatorio de Música de Cartagena perderá más de cien alumnos por la falta de espacio

"Estudiar música en Cartagena se ha convertido en misión imposible". Así de tajante se muestra el concejal socialista Pedro Contreras respecto a la situación del Conservatorio de Música de Cartagena, que nació para 300 alumnos y "está absolutamente saturado con más de mil estudiantes y cien profesores".

Contreras asegura que perderá otro curso más de un centenar de alumnos y renunciará de nuevo a impartir la modalidad de Danza "debido a la negligencia de los gobiernos local y regional de Noelia Arroyo y López Miras, que han sido incapaces de ampliar este centro".

El Gobierno regional debería haber licitado el año pasado el proyecto de ampliación "para el que supuestamente tenía consignados fondos en el presupuesto regional de 2025, y no lo ha hecho, ante el silencio de la alcaldesa, Noelia Arroyo, que prefiere defender a sus compañeros de partido antes que a los cartageneros. Cartagena lleva años esperando una solución para el Conservatorio mientras que Arroyo y el Gobierno regional del Partido Popular acumulan promesas incumplidas, anuncios vacíos y compromisos que nunca se materializan", denuncia el edil socialista.

El Ayuntamiento cedió al Gobierno regional una parcela de 7.000 metros cuadrados para estas obras en febrero de 2024. Han pasado dos años y no ha comenzado la ampliación. "Si pasan tres años, el terreno volverá al Consistorio porque la cesión tiene una caducidad de tres años si no se actúa en la parcela, y habrá que hacer de nuevo todos los trámites, con el consiguiente retraso que esto supondrá. Al final, siempre salen perdiendo los cartageneros ante sus promesas vacías después de doce años de demandas, cero resultados", insiste Contreras.

El edil socialista recuerda que profesores y alumnos del Conservatorio están utilizando aulas del cercano instituto Ben Arabí "con el consiguiente perjuicio que esto supone para ambos centros porque no están preparadas para este tipo de formación".

Contreras, exige a la alcaldesa de Cartagena que explique de forma inmediata cuál es la situación real del proyecto, que fije con el gobierno regional un calendario claro para la ampliación así como las partidas presupuestarias para garantizar que el nuevo Conservatorio sea una realidad cuanto antes.

Noticias relacionadas

"Cartagena no necesita más anuncios, ni más fotografías, ni más promesas. Cartagena necesita hechos", concluye el edil socialista.