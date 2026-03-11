La Asamblea aprueba por unanimidad la reconstrucción integral de la Catedral de Cartagena

La Asamblea Regional aprobó este miércoles por unanimidad la moción presentada por el grupo parlamentario Vox sobre la restauración de la Iglesia Santa María La Mayor de Cartagena, que incluye que vuelva a ser un lugar de culto. Hasta el hemiciclo del parlamento regional se desplazó un nutrido grupo de cartageneros que celebraron el resultado de la votación como los portavoces de MC, Jesús Giménez Gallo, y Sí Cartagena, Juan Pedro Torralba.

La propuesta fue defendida por la diputada regional de la formación verde Virginia Martínez, quien durante su intervención en el pleno subrayó que "hoy damos voz a los numerosísimos ciudadanos y asociaciones que llevan años pidiendo la reconstrucción total de la Catedral de Cartagena y su devolución al culto. Asociaciones como Origen Defensa de la Memoria Social y el Patrimonio Histórico, Plataforma Virgen de la Caridad, Huermur, Lorca Patrimonio, Librilla Patrimonio, AJVA, Daphe, Asociación Cartaginense, Bicihuerta, la Federación de Asociaciones de Vecinos Isaac Peral, Caballeros y Damas del Cristo, y Amigos Cultura La Manga han sido imprescindibles en esta lucha".

La diputada también quiso recordar "a todas esas personas especiales que durante años defendieron esta causa, como Pepita, Antonio Cegarra o el Doctor Iván Negueruela, cuyo compromiso y trabajo discreto han hecho posible que hoy estemos aquí debatiendo y apoyando la reconstrucción de la Catedral de Cartagena como un compromiso de todos los grupos parlamentarios".

A renglón seguido, Martínez insistió en que se trata de "un bien patrimonial de valor excepcional, que debe ser restaurado sin experimentos ni reconstrucciones a medias. No hay una sola catedral en España que sufriera destrozos en la Guerra Civil que no haya sido completamente restaurada, y Cartagena no puede continuar siendo la excepción. La restauración integral debe incluir elementos fundamentales como el ábside gótico medieval descubierto en el año 2000, y su finalidad debe ser su uso religioso y su devolución al culto".

Finalmente, denunció que "el problema no es técnico ni económico, ya que existen fondos disponibles tanto a nivel nacional como autonómico; lo que ha faltado hasta ahora es voluntad política real".

Por parte del grupo parlamentario socialista intervino María Dolores Jara, quien destacó que "consideramos que el patrimonio histórico es fundamental para la identidad de una sociedad porque preserva la memoria colectiva, refleja nuestras raíces culturales y ayuda a fortalecer el sentido de la pertenencia de sus miembros".

Jara defendió la importancia histórica y arquitectónica de la Catedral de Cartagena porque "es el reflejo de siglos de transformaciones culturales y religiosas".

"Sin duda la puesta en valor de esta joya debería abordarse desde el compromiso firme con su restauración integral y con el apoyo de todas las administraciones, incluida el Obispado, para devolver a Cartagena ese templo de culto que fue referente religioso durante siglos", expuso la diputada socialista.

Por el grupo parlamentario mixto intervino María Marín, que recordó el bombardeo alemán de la ciudad en 1936 "por ser leal a la República y a la democracia" y los italianos de 1938 y 1939 "entre esos aviadores se encontraba Bruno Mussolini, uno de los hijos del dictador".

Marín apuntó que la Catedral "es mucho más que una simple iglesia, es una parte fundamental del patrimonio, de la identidad y de la memoria de todos los cartageneros".

Para Marín la Catedral debe ser reconocida también como lugar de Memoria Democrática.

Por último, por el grupo parlamentario popular intervino Santiago López, quien consideró necesario conocer la opinión del Obispado, aunque "conociendo la fluida relación que mantiene con el Gobierno Regional y el Ayuntamiento de Cartagena podemos confiar en una solución satisfactoria para todas las partes".