De 30.000 a 60.000 euros para convertir un quiosco rojo en churrería en Cartagena

"No solo somos comerciantes, sino guardianes de una parte indivisible de la historia de nuestra ciudad". Con esta clara premisa los propietarios de los 'quioscos rojos' de Cartagena alzan la voz y presentan sus alegaciones a la nueva ordenanza de quioscos elaborada por el Ayuntamiento. En su escrito, registrado por la Asociación de Comercio Personalizado de Cartagena (Acopec) de la que forman parte, defienden que "los 'Quioscos Rojos' no son meros puntos de venta, son hitos arquitectónicos que vertebran nuestras plazas y calles, testigos de la vida social de Cartagena durante generaciones", y añaden que representan un modelo de comercio de proximidad que humaniza la ciudad, aporta seguridad y servicio público.

Sin embargo, "la realidad es tozuda y dramática", pues de los más de 50 quioscos que dibujan el mapa urbano de Cartagena, 37 permanecen cerrados, vacíos y en deterioro, mientras que solo 18 resisten abiertos con inmensas dificultades. "Esta cifra de vacancia del 67% es la prueba irrefutable de que el modelo actual ha colapsado", afirman.

Si bien celebran la iniciativa del ejecutivo local de reformar la "obsoleta" normativa de 1998, tras analizar el texto aprobado inicialmente, manifiestan su profunda preocupación, ya que "la nueva ordenanza, lejos de ser el salvavidas necesario, contiene cláusulas que amenazan con hundir definitivamente a los supervivientes y disuadir a nuevos emprendedores".

Por lo tanto registraron ante el Consistorio una batería de propuestas para que se incorporen al texto definitivo. La primera de ellas es la ampliación del plazo de concesión, ya que la propuesta de limitarla a un máximo de 10 años más 10 de prórroga "es financieramente inviable para los nuevos modelos de negocio que se pretenden implantar".

Por su parte, proponen que la concesión sea de al menos 30 años como en Madrid para poder prolongarse durante la vida laboral del titular.

Esta ampliación sería todavía más necesaría al tener en cuenta que la transformación de un quiosco de prensa a una churrería o una heladería implica una inversión de capital drástica, ya que los propietarios deben de realizar una adecuación sanitaria de la infraestructura, instalar sistemas de extracción de humos, adquirir maquinaria industrial y realizar una restauración estética.

Según sus cálculos, la adecuación integral para cumplir la nueva ordenanza oscila entre 30.000 y 60.000 euros por unidad, dependiendo del estado de conservación inicial. Pero el tiempo de concesión dificulta el retorno de esta inversión, pues ya que "en el sector de la hostelería respecto a churros y helado el margen es reducido, por lo que el periodo de recuperación de la inversión se sitúa habitualmente entre los cinco y siete años. Si la concesión base es de solo 10 años, el concesionario opera con un riesgo extremo: apenas recuperado el capital, se enfrenta a la incertidumbre de la renovación o la extinción".

Asimismo, solicitan que se les permita instalar un aseo anexo con todas las garantías sanitarias para uso exclusivo de los trabajadores, cumpliendo con la norma sobre higiene de productos alimenticios y que puedan vender productos como bollería o cafés o frutos secos a granel, ya que apenas necesitan manipulación.

La nueva ordenza incluye la necesidad de comunicar previamente al Ayuntamiento los días que el quiosco estará cerrado por vacaciones, lo que consideran "una injerencia en la libertad empresarial y vida social" y solicitan su supresión y no tener que ajustarse estrictamente al horario comercial.

Piden que se les permitan vender bollería, cafés o frutos secos a granel, ya que apenas necesitan manipulación

Además, piden poder colocar expositores móviles, siempre que no interfieran en la movilidad, así como exhibir publicidad comercial, aunque no esté directamente relacionada con la actividad.

También solicitan que se les autorice la instalación de mesas, sillas, taburetes y veladores en espacios públicos. Consideran excesivo exigir la presencia habitual del titular y la comunicación de cualquier auxiliar (incluso temporal) al Ayuntamiento

Por último, para las transmisiones piden que no sea necesario darse de baja en Patrimonio para traspasar el quiosco y que se permita el cambio de titularidad con una única solicitud firmada por cedente y cesionario.