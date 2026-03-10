Los más pequeños tendrán su propia procesión en Cartagena este sábado

La Programación de Cuaresma organizada por el Ayuntamiento de Cartagena con la colaboración de la Junta de Cofradías, tendrá uno de sus momentos más esperados en la celebración, este sábado 14 de marzo, de la Procesión de los Querubines, iniciativa que cuenta con el respaldo de la UCAM y cuyo objeto es acercar las tradiciones de la Semana Santa cartagenera a los más pequeños.

Vestidos de nazarenos, manolas y policías locales, más de 700 niños de diferentes centros educativos de Cartagena recrearán los desfiles pasionales representando cada colegio a una agrupación y sacando a la calle sus tercios, tronos, nazarenos, portapasos, bandas de música, manolas y hasta un piquete, que recorrerán las calles del centro de Cartagena a partir de las 12 del mediodía.

En concreto, los centros educativos participantes en la procesión son Franciscanos, Maristas, Adoratrices, San Vicente de Paul, Sagrado Corazón de Jesús y Salesianos. Los pequeños han estado ensayando su participación en la procesión, para la que han elaborado diferentes elementos creados por ellos, como sudarios o hachotes.

En cuanto al recorrido, la procesión saldrá de la Iglesia de Santa María de Gracia, como lo hacen la mayor de las procesiones en Semana Santa, y continuará por la calle del Aire, calle San Miguel, calle Jara, Plaza San Sebastián, calle Mayor, calle Cañón y volverá por la calle del Aire de nuevo hacia la Iglesia de Santa María de Gracia para su recogida.

"Queríamos que esta primera vez tuviera un significado profundo, que siguiera lo que Jesús dijo de que los niños se acercarán a él. Por eso hemos querido dedicarla a los más jóvenes, a nuestros escolares, a los niños y niñas que hoy descubren con admiración nuestra Semana Santa y que mañana serán los encargados de conservarla, de sentirla y transmitirla", señaló el concejal de Educación y Cultura, Ignacio Jáudenes, durante la presentación del evento.

Memoria y orgullo

"Con esta procesión queremos dar a conocer en los más pequeños la pasión por la Semana Santa, inculcar el amor por una de nuestras grandes señas de identidad. Una tradición llena de fe, emoción, patrimonio, memoria y orgullo", destacó Jáudenes.

En el Génesis se dice que Dios puso querubines al oriente del Edén para guardar el camino del árbol de la vida, estos aparecen en las Escrituras como seres celestiales ligados a la gloria, a la presencia y a la santidad de Dios. Son figuras que custodian lo valioso y que protegen aquello que merece perdurar por este motivo Cultura apuesta por dotarles de su propia procesión por primera vez este año.

Durante la presentación el edil estuvo acompañado por la Coordinadora del campus UCAM Cartagena, Miriam Mendoza; Pilar Cabañero, representante de los Jóvenes Cofrades, y el presidente de la Junta de Cofradías, Javier Pavía.

Por su parte, Miriam Mendoza agradeció especialmente el apoyo de la Junta de Cofradías, “esto no habría sido posible sin la implicación y el conocimiento de los cofrades, de manera especial los jóvenes, que se han implicado con entusiasmo y han acompañado este proyecto desde el primer momento”, mientras que Pilar Cabañero hablaba de una colaboración muy satisfactoria entre instituciones, “estamos muy contentos, el resultado va a gustar muchísimo y la gente se va a sorprender”.

El acto se cerró con las palabras de Javier Pavía, quien hacía hincapié en la importancia de mantener vivas las tradiciones, “para nosotros es fundamental que las nuevas generaciones conozcan y vivan nuestras tradiciones de forma respetuosa y educativa, esta procesión infantil no solo permitirá que los niños se involucren, sino también ayudará a reforzar los lazos entre colegios, familias y cofradías”.