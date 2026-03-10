Paso adelante en la revitalización de la calle Morería y el Monte Sacro en Cartagena

El consejo de administración de la Sociedad Municipal Casco Antiguo ha aprobado la adjudicación de las obras en la calle Morería y en el entorno del Monte Sacro, con una inversión que ronda el millón y medio de euros. Esta actuación estratégica busca dar respuesta a la necesidad de vivienda y dinamizar el casco histórico mediante intervenciones públicas que actúen como motor de atracción para la inversión privada.

En concreto con los votos favorables de los miembros del Gobierno municipal de PP y Vox, y las abstenciones de MC, PSOE y Sí Cartagena, se ha adjudicado a la empresa Jumabeda la obra provisional de itinerario peatonal en calle Morería Baja por importe de 295.441,47 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. A esta licitación habían concurrido dos empresas.

También con la misma votación se ha resuelto la adjudicación a Jumabeda de las obras provisionales de adecuación de Viales en la UA1 Montesacro, por importe de 1.272.375,70 y un plazo de ejecución de seis meses. A este concurso habían ofertado cuatro empresas, habiéndose desechado una de ellas por baja temeraria.

La alcaldesa, Noelia Arroyo, ha explicado que el objetivo del Gobierno local es mejorar el acondicionamiento y la adecuación de la zona monumental para que sirva de dinamizador económico. «Vamos a realizar una actuación fundamental que conectará la calle Morería con las Puertas de Murcia y la calle San Fernando, adecuando todo ese entorno».

El proyecto contempla la adecuación del Monte Sacro, una zona donde el Ayuntamiento tiene previsto planificar un aparcamiento disuasorio para el centro de la ciudad. Según ha explicado la alcaldesa, el plan de actuación para esta superficie busca su revitalización integral, planteando incluso, bajo una estricta supervisión arqueológica, el destino de estos terrenos para residencias de estudiantes o futuras promociones de viviendas.