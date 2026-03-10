Un acuerdo para agilizar trámites y facilitar el acceso a la vivienda

El Ayuntamiento y la Asociación de Constructores de Cartagena y Comarca han formalizado un convenio de colaboración con el que se pretende marcar un antes y un después en la relación entre la administración local y el sector.

El acuerdo, que tendrá una vigencia inicial de cuatro años prorrogables a ocho, establece un marco de «corresponsabilidad y confianza mutua». El Ayuntamiento se compromete a ofrecer acompañamiento técnico personalizado y reuniones periódicas para resolver dudas, mientras que la asociación garantizará la presentación de documentación de calidad y el cumplimiento estricto de la normativa por parte de sus asociados. «Queremos que los trámites urbanísticos dejen de ser un laberinto», señaló la alcaldesa, Noelia Arroyo.

Por su parte, la presidenta de la ACC, Antonia González, señaló que «este convenio es importante para el tejido empresarial, pero también para los cartageneros», incidiendo en que una gestión más eficiente favorece la inversión y es clave para abordar el reto del acceso a la vivienda. La presidenta de la patronal recordó que el sector atraviesa dificultades por el encarecimiento de materiales y la falta de mano de obra, por lo que «reducir plazos y aportar seguridad jurídica ayudará a responder mejor a la necesidad de vivienda de los ciudadanos».