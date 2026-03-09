El Paseo Alfonso XIII y Juan Fernández, los que más accidentes de patinetes eléctricos concentran en Cartagena

En lo que llevamos de 2026 se han producido 19 accidentes leves con patinetes eléctricos implicados, así como tres con daños. En 2025 fueron 99 los accidentes registrados siendo 65 leves, 32 de daños y dos graves, mientras que en 2024 se incrementaron un 29,8 % con respecto al número de accidentes atendidos el año anterior, pasando de 80 en 2023 a 114 en 2024, así como en el caso de la proporción de lesionados se ha producido un 150% de aumento de los lesionados graves al pasar de 4 en el 2023 a 10 en el 2024.

Según explicaron fuentes de la Policía Local, en Cartagena no existen puntos negros propiamente dichos en lo que respecta a los accidentes con Vehículos de Movilidad Personal implicados, ya que para que se dé esta condición los siniestros deben ocurrir en un tramo de como máximo 100 metros. En el municipio en cambio hay dos tramos en los que se concentran más accidentes como son el Paseo Alfonso XIII y la calle Juan Fernández, si bien no todos los siniestros ocurren en los mismos tramos, por lo que más que puntos negros son denominados puntos de concentración de accidentes.

Hasta el próximo día 20 de este mes la Policía Local de Cartagena ha puesto en marcha una campaña especial de información y concienciación dirigida a los usuarios de patinetes eléctricos.

Reducir la siniestralidad

Tras la reciente entrada en vigor de las últimas actualizaciones de la normativa estatal en materia de tráfico, los agentes municipales buscan garantizar que todos los ciudadanos conozcan sus nuevas obligaciones para mejorar la convivencia vial y reducir la siniestralidad en las calles de nuestro municipio.

Los agentes están realizando controles alternativos en puntos estratégicos de la localidad para resolver dudas, repartir dípticos explicativos y recordar las normas básicas como el uso de casco, la prohibición de circular por aceras y la prohibición de usar auriculares.

Durante la campaña se priorizará la labor preventiva con fines divulgativos; no obstante, se impondrán sanciones en aquellos casos en los que proceda de acuerdo a la normativa vigente.

El objetivo de esta campaña es garantizar que el patinete eléctrico sea un medio de transporte seguro para todo el mundo.

Nuevas normas

En los folletos informativos sobre las nuevas normas para patinetes eléctricos se hace hincapié en las tres grandes obligaciones de la normativa 2026 como son el seguro obligatorio de Responsabilidad Civil, el Registro en la DGT y Placa Identificativa Visible y el Certificado de Circulación.

Asimismo, está prohibido circular por aceras, zonas peatonales, vías interurbanas, autopistas, autovías o túneles urbanos. Respecto a las tasas de alcohol y drogas se aplican las mismas que al resto de conductores y 0,0 para los menores de edad.

Uno de los objetivos de la actuación policial es concienciar sobre el uso del casco

Los Vehículos de Movilidad Personal son estrictamente eso, unipersonales, no pudiendo transportar a más de una persona, si bien en el caso del casco su uso es recomendado y siempre abrochado y homologado. Asimismo, el vehículo debe tener iluminación en parte delantera y trasera, y en casos de conducción nocturna deberá tener alumbrado o su conductor portar prendas reflectantes, bajo multa de 90 euros en caso de no hacerlo.

En caso de incumplir estas normas se deberá hacer frente a diferentes sanciones. Circular por la acera conlleva una multa de 100 euros, usar el móvil o los auriculares 200 euros, llevar a otra persona entre 100 y 200 euros, por circular sin seguro las sanciones parten de 175 euros y manipular el software para ir a más velocidad hasta 500 euros y el precinto y retirada del vehículo.