Podemos-IU-AV pide declarar la catedral de Cartagena Lugar de Memoria Democrática

La portavoz de Podemos-IU-AV en la Asamblea Regional, María Marín, y el diputado José Luis Álvarez-Castellanos se han reunido este lunes con representantes de la Asociación Origen, entidad dedicada a la defensa del patrimonio cultural de Cartagena, para abordar el futuro de la restauración de la Iglesia-Catedral de Santa María la Mayor.

Tras el encuentro, Marín y el presidente de la asociación, Salvador Villegas, han atendido a los medios de comunicación frente a la fachada incompleta del templo, que fue derribado en el verano de 1936 tras los bombardeos de la aviación fascista y que, nueve décadas después, continúa en ese estado.

La portavoz parlamentaria ha anunciado que su grupo llevará al pleno de la Asamblea Regional del próximo miércoles una iniciativa para que, una vez restaurada, la iglesia sea declarada por el Gobierno de España como Lugar de Memoria Democrática, con el objetivo de recordar las consecuencias de la guerra y del fascismo.

"La iglesia de Santa María la Mayor es un símbolo del patrimonio, de la identidad y también de la memoria de Cartagena", indica Marín

Marín ha señalado que el templo fue destruido por bombardeos de la aviación de Hitler y Mussolini, que también causaron numerosas víctimas. Asimismo, ha asegurado que su formación respaldará "cualquier propuesta" destinada a recuperar el patrimonio histórico de Cartagena.

Solicitan más financiación del Gobierno

En este sentido, ha pedido al Gobierno central que se implique en la rehabilitación del edificio aportando financiación, al considerar que su valor trasciende el ámbito religioso. "La iglesia de Santa María la Mayor es un símbolo del patrimonio, de la identidad y también de la memoria de Cartagena", ha afirmado, al tiempo que ha defendido que el templo restaurado pueda acoger tanto actos religiosos como actividades civiles y de recuerdo a las víctimas de la guerra. "Sería una catedral abierta al culto, abierta a actos civiles, al recuerdo de las víctimas de la guerra, a los ciudadanos y ciudadanas de Cartagena", ha comentado Marín.

Por su parte, el presidente de la Asociación Origen, Salvador Villegas, ha solicitado al resto de grupos parlamentarios de la Cámara autonómica que respalden la propuesta de forma unánime. Según ha señalado, la recuperación de la catedral es una cuestión que trasciende cualquier ideología y forma parte de la historia y la cultura de la ciudad.

La catedral de Santa María la Mayor, situada en el casco histórico de Cartagena, permanece en ruinas desde la Guerra Civil y su recuperación ha sido objeto de debate en distintas iniciativas institucionales y ciudadanas en los últimos años.