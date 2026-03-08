Gonzalo López Pretel: "Salinas demuestra que es incoherente, no sabe gestionar sus emociones"

¿Cómo recibe su designación como nuevo vicealcalde de Cartagena?

Con la lógica del cumplimiento del pacto de gobierno, que incluye la primera tenencia de alcaldía y dos puestos en la Junta de Gobierno. Hemos exigido que se cumpla en función de las personas que defiendan a Vox en el Ayuntamiento.

¿Hace tan solo unos días se podía imaginar ostentando ese cargo?

No, no sabía que el señor Salinas iba a dejar el partido. Es una cuestión que nosotros no hemos promovido, ni hemos facilitado, ni hemos impulsado. Esto es consecuencia de esa salida, no es un cambio promovido por Vox Cartagena ni Nacional. Esto es una consecuencia de una decisión del señor Salinas producto del terremoto del señor Antelo en la Asamblea.

Sánchez del Álamo es junto a Diego Salinas la figura más controvertida de Vox durante esta legislatura. ¿Cómo está su relación con ella actualmente, teniendo en cuenta que no ha asistido a su comparecencia junto a la alcaldesa?

Somos tres en el Grupo Municipal. Estamos trabajando con normalidad, cada uno con las competencias que tiene y con su delegación de trabajo. Esta crisis es única y personal del señor Salinas.

Tanto Salinas como Sánchez del Álamo se han mostrado abiertamente partidarios de José Ángel Antelo. ¿Hubiera preferido que se hubiera ido también Sánchez del Álamo de Vox?

No, en absoluto. Nosotros estamos para sumar voluntades, no para restar. Habría preferido que no se hubiera ido Salinas. Si tengo que elegir, que los cuatro concejales que cogimos el acta lleváramos a buen puerto la legislatura. Por supuesto que no quiero que se vaya nadie, quiero que la gente siga trabajando y estando en el partido por el que fueron elegidos.

Tras su marcha, ha dibujado un perfil bastante negativo de Salinas, ¿aún así lo prefiere dentro de Vox?

El perfil lo demuestra cuando hace estas cosas. Además, entendemos que, como dijo nuestro nuevo portavoz en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez, los asuntos internos se trabajan internamente, se gestionan y se dan solución internamente. Cuando alguien utiliza a los medios de comunicación para hacer estas manifestaciones está demostrando que es una persona incoherente, que no sabe gestionar sus emociones, que no sabe hacer ese tipo de cosas. Si haciendo lo mismo, trabajando de la misma manera, en uso de su libertad y de su dignidad, hubiera entregado el acta, lógicamente no hubiéramos hecho ninguna valoración. El portavoz soy yo y el coordinador, el jefe del partido local, soy yo.

¿Ha exigido a la alcaldesa, Noelia Arroyo, que eche a Diego Salinas del Gobierno Municipal?

No, he exigido a la alcaldesa lo que tiene que recuperar para Vox, y que tengamos lo que nos pertenece en virtud de este pacto. Exijo que tengamos la vicealcaldía y quién ostenta los dos puestos de la Junta de Gobierno. Y esa exigencia ha sido cumplida por el Partido Popular. Nosotros no vamos a exigir a nadie ni le vamos a pedir a alguien como la alcaldesa que haga actuaciones por la mera vendetta o satisfacción idiota o estúpida de cualquiera de nosotros en el ámbito personal. Estamos muy por encima de eso. Nosotros estamos gobernando esta ciudad. La alcaldesa ha dado cumplimiento en menos de 24 horas a lo que le hemos exigido. Estamos satisfechos.

¿No les importa seguir compartiendo gobierno con Salinas?

No compartimos gobierno porque el gobierno está dentro de la Junta de Gobierno. Quien gobierna Cartagena es la Junta de Gobierno Local. Si yo fuera alcalde de Cartagena, Diego Salinas no tendría ninguna competencia de ningún tipo dentro de ningún área. El primer Teniente Alcalde con categoría de Vicealcalde soy yo, el portavoz de Vox. (El edil No Adscrito Diego Salinas mantiene sus competencias como concejal de Desarrollo Económico, Empresa e Industria como parte del ejecutivo local en que permanecen los miembros de Vox).

¿Le parece que mantener a Diego Salinas en el Gobierno municipal aporta estabilidad a Cartagena?

Cualquier alternativa que no pase por PP y Vox llevando Cartagena es una opción inestable e insegura.

¿Espera incorporarse al nuevo Comité Ejecutivo Provincial?

No, de momento bastante tengo con trabajar por Cartagena.