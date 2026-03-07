El Ayuntamiento de Cartagena aumentará la plantilla de bomberos

Los Bomberos del Ayuntamiento de Cartagena celebraron ayer, 6 de marzo, su patrón, San Juan de Dios, con una eucaristía en la iglesia de Santo Domingo, así como un vino de honor en el Real Club de Regatas, que ha contado con la presencia de la alcaldesa, Noelia Arroyo, el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Llorca, junto al jefe de Servicio, Francisco Gómez-Ávalos, entre otras autoridades políticas, civiles y militares.

La alcaldesa informó de que el servicio de extinción de incendios y salvamento aumentará su plantilla de Bomberos próximamente. Ya hay una veintena de Bomberos que este mismo año se van a incorporar a la plantilla, el objetivo del Gobierno municipal es ampliar aún más la plantilla, por lo que contemplará esas plazas en la nueva Oferta de Empleo Público, que se está elaborando. A esto se suma la inminente incorporación de un nuevo camión con escala para intervenciones en altura.

La regidora agradeció la implicación de estos funcionarios municipales, tras realizar en 2025 un 15% más intervenciones que el ejercicio anterior, alcanzando así su mayor nivel de actividad de los últimos años, con 1.953 intervenciones. Entre ellas, apuntaron un aumento significativo de los incendios registrados, hasta 772, en buena parte por fuegos en vía pública y edificios. También han aumentado los trabajos realizados para el saneamiento de fachadas o cornisas.

Noelia Arroyo destacó igualmente la complejidad del territorio en el que trabajan los bomberos y la necesidad de una preparación constante para afrontar emergencias cada vez más diversas. «Cartagena es un municipio grande y diverso y los riesgos son muy diferentes. Rescates de tráfico, viviendas, pero también industrias, minas y el mar. Y las cosas se complican con el aumento de fenómenos climáticos, lluvias más frecuentes, olas de calor más frecuentes y más temporales. Esta complejidad necesita un elevadísimo grado de preparación y os agradezco vuestra vocación de actualización permanente. Para ofreceros más formación y más medios nos tenéis a nosotros».

La jornada sirvió también para agradecer la labor del personal municipal, así como la colaboración de entidades y particulares que trabajan activamente con los efectivos de emergencias. Así, la alcaldesa entregó una figura de reconocimiento a cinco bomberos que se jubilan tras acumular más de treinta años de servicio. Entre los homenajeados se encontraba el exconcejal de Seguridad Vicente Balibrea, cuya etapa al frente del área impulsó la modernización del servicio y la creación de nuevas estructuras de coordinación y planes municipales de emergencia. Los colectivos reconocidos fueron la UCAM, Salzillo Servicios, CIFP Hespérides y la Autoridad Portuaria de Cartagena, todos ellos por su colaboración en el Encuentro Nacional de Rescate en Accidentes de Tráfico celebrado en Cartagena el pasado año.