El futuro cuartel de Policía Local de La Aljorra en Cartagena echa a andar

Uno de los cuarteles de Policía Local más demandado por los vecinos está a punto de convertirse en realidad. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cartagena dio luz verde este jueves a una importante partida económica destinada a reforzar la seguridad ciudadana en el municipio, con la aprobación de una partida de 430.000 euros procedentes de la Comunidad Autónoma para iniciar la construcción del nuevo cuartel de la Policía Local en La Aljorra.

Esta infraestructura policial estará ubicada en el antiguo colegio ‘Aljorra’ de la diputación. La edificación cuenta con una superficie útil superior a los 700 m² y una superficie construida total que ronda los 800 m², distribuidas en la planta baja y la planta alta.

Esta actuación, presupuestada en 1.250.000 euros, se suma a la apertura el año pasado del cuartel en Cuesta Blanca y la próxima en Los Dolores. “Queremos una Policía Local con presencia real en todo el municipio, con medios modernos y con agentes trabajando con y por los vecinos”, manifestó la alcaldesa, Noelia Arroyo.

La financiación del Gobierno regional, aprobada por Consejo de Gobierno en el mes de diciembre del pasado año, “refuerza el compromiso conjunto por una Cartagena más segura. Con esta financiación, podremos avanzar más rápidamente en la adaptación del antiguo colegio de La Aljorra en un cuartel moderno y funcional que, además, albergará la base del Grupo Operativo Especial de Seguridad Ciudadana (GOESC), nuestra unidad de élite", reiteró la regidora municipal.

La primera edil destacó la “transformación histórica” de la Policía Local de Cartagena, pues se ha completado la plantilla, creado una nueva jefatura y reforzado los cuadros intermedios.

Actualmente, la Policía está más especializada, con unidades de seguridad ciudadana, policía administrativa, policía judicial, unidad de drones, unidad canina y brigada de medios acuáticos.

Asimismo, Cartagena tiene actualmente en funcionamiento los destacamentos del Parque de Seguridad, El Algar, Cabo de Palos, Pozo Estrecho, El Regidor, calle Cuatro Santos y Cuesta Blanca y en obras, el cuartel de Los Dolores.

En la misma Junta de Gobierno también se ha aprobado destinar 64.921,73 euros a seguir mejorando los medios materiales y técnicos de los agentes, como nuevos vehículos, motocicletas, equipos informáticos, cámaras corporales, drones, etilómetros y más sistemas de videovigilancia. Una inversión que ya está dando resultados y que ha permitido, entre otras cosas, superar las 300 cámaras en la red municipal de videovigilancia.