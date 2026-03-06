Empresas
Cartagena declarará los proyectos de más de dos millones de euros de 'Especial Interés'
La regulación contempla una cláusula de excepcionalidad para iniciativas de alto valor estratégico como la defensa
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cartagena aprobó este jueves los criterios técnicos, económicos y jurídicos que permitirán declarar determinados proyectos empresariales como de 'Especial Interés para el municipio' con el objetivo de simplificar los trámites administrativos para atraer inversiones al municipio.
Según fuentes municipales, con esta iniciativa, el Gobierno municipal quiere potenciar las inversiones nacionales e internacionales, con el objetivo de abrir la ciudad a nuevas empresas y eliminar las trabas burocráticas.
Así, los proyectos que acrediten una inversión igual o superior a 2.000.000 de euros, 1.000.000 para proyectos turísticos, o la creación de al menos 25 puestos de trabajo indefinidos, 15 en el sector turístico, podrán solicitar esta declaración y beneficiarse de una tramitación preferente y urgente, con la reducción de plazos a la mitad y un interlocutor único a través de la Oficina Municipal de Empresas de Cartagena.
La nueva regulación no solo establece criterios cuantitativos, sino que también contempla una cláusula de excepcionalidad para proyectos de alto valor estratégico en ámbitos como la I+D+i, la economía circular o la defensa.
La Oficina Municipal de Empresas será el órgano instructor, que estudie las solicitudes, evalúe su viabilidad y eleve las propuestas a la Junta de Gobierno.
"Con esta medida, situamos a Cartagena en la vanguardia de la eficiencia administrativa", apuntó la alcaldesa, Noelia Arroyo, quien afirmó que "queremos que las grandes empresas sepan que aquí tienen un aliado, no un obstáculo. Facilitar la inversión es generar empleo y prosperidad para el municipio".
Además, se ha aprobado un convenio de colaboración con la Asociación de Empresarios de la Construcción para eliminar trabas y agilizar la administración, que Ayuntamiento y Asociación firmarán el próximo lunes.
El acuerdo busca ofrecer asesoramiento y acompañamiento a los empresarios de la construcción durante todo el proceso administrativo. A cambio, la Asociación se compromete a velar por la correcta presentación de los proyectos y a promover la formación entre sus asociados.
450 viviendas en San Ginés
Asimismo, el gobierno dio luz verde a la aprobación definitiva de la modificación del Programa de Actuación de la U.A. 4 de El Ensanche.
Se trata de una gran parcela ubicada en San Ginés, junto al puente de Torreciega, donde antiguamente se ubicaba Frigoríficos Balsalobre, y ahora la empresa Pryconsa quiere construir 450 viviendas.
La primera fase contempla un centenar de casas, que se encuentran en una fase de comercialización previa por parte de los promotores. Este trámite es necesario para conceder la licencia de urbanización, que tienen prevista realizarla en el mes de abril, según informó el edil de Urbanismo, Diego Ortega.
23 millones de euros en subvenciones
Más de 23 millones de euros en subvenciones. La Junta de Gobierno aprobó este jueves el Plan Estratégico de Subvenciones 2026-2028, un documento programático que, con una previsión inicial de 23.775.408 euros para 2026, establece los objetivos, líneas de actuación y mecanismos de control de toda la actividad subvencional del Ayuntamiento y sus organismos autónomos.
El plan se organiza en 6 líneas estratégicas, que a su vez se desglosan en numerosas líneas específicas de subvención. Estas líneas abarcan áreas como Servicios Sociales con 3.227.900 euros, Cultura con 2.983.674 euros, Deportes con 1.957.000 euros, Transporte con 6.870.000 euros y Educación con 675.057 euros, entre otras.
Asimismo, se aprobó destinar 60.000 euros al programa de Atención Psicosocial para jóvenes, 25.747,50 euros a las escuelas de conciliación para vacaciones destinadas a jóvenes con discapacidad, y ajustar la financiación estatal y autonómica destinada a los programas educativos de vacaciones del Plan Corresponsables con una inyección adicional de 2.501,11 euros.
También se subvencionará con 30.000 euros el proyecto SmartRegion de monitorización de afluencias peatonales, cofinanciado con fondos FEDER; mientas que otros 30.000 euros se destinarán a un proyecto de accesibilidad turística en el anfiteatro romano, en el marco de una convocatoria regional competitiva. El patrimonio histórico también recibe atención con otros 40.000 euros para obras de conservación en la Casamata nº 1 del Fuerte de Navidad.
En otro orden de cosas, la Junta de Gobierno declaró la mutación demanial del antiguo Vivero de Empresas para Mujeres a favor de la ADLE, como Centro de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial.
- Adiós al aparcamiento frente a la lonja de Cabo de Palos en Cartagena
- El puente de la Plaza de España de Cartagena
- El supermercado de Quitapellejos en Cartagena cobra una nueva vida bajo la marca Spar
- De Tentegorra a San Pedro del Pinatar: la Brigada Forestal de Cartagena estrena nueva base
- Inutilizadas 7 aulas del instituto Elcano de Cartagena por el derrumbe de un techo
- La Comunidad retira casi un 60% más de biomasa del Mar Menor este enero que en años anteriores
- Las playas se preparan para lucir su mejor cara en Semana Santa
- La prohibición de acceder a dependencias municipales de Cartagena con burka incendia el Pleno