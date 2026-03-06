Cartagena declarará los proyectos de más de dos millones de euros de 'Especial Interés'

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cartagena aprobó este jueves los criterios técnicos, económicos y jurídicos que permitirán declarar determinados proyectos empresariales como de 'Especial Interés para el municipio' con el objetivo de simplificar los trámites administrativos para atraer inversiones al municipio.

Según fuentes municipales, con esta iniciativa, el Gobierno municipal quiere potenciar las inversiones nacionales e internacionales, con el objetivo de abrir la ciudad a nuevas empresas y eliminar las trabas burocráticas.

Así, los proyectos que acrediten una inversión igual o superior a 2.000.000 de euros, 1.000.000 para proyectos turísticos, o la creación de al menos 25 puestos de trabajo indefinidos, 15 en el sector turístico, podrán solicitar esta declaración y beneficiarse de una tramitación preferente y urgente, con la reducción de plazos a la mitad y un interlocutor único a través de la Oficina Municipal de Empresas de Cartagena.

La nueva regulación no solo establece criterios cuantitativos, sino que también contempla una cláusula de excepcionalidad para proyectos de alto valor estratégico en ámbitos como la I+D+i, la economía circular o la defensa.

La Oficina Municipal de Empresas será el órgano instructor, que estudie las solicitudes, evalúe su viabilidad y eleve las propuestas a la Junta de Gobierno.

"Con esta medida, situamos a Cartagena en la vanguardia de la eficiencia administrativa", apuntó la alcaldesa, Noelia Arroyo, quien afirmó que "queremos que las grandes empresas sepan que aquí tienen un aliado, no un obstáculo. Facilitar la inversión es generar empleo y prosperidad para el municipio".

Además, se ha aprobado un convenio de colaboración con la Asociación de Empresarios de la Construcción para eliminar trabas y agilizar la administración, que Ayuntamiento y Asociación firmarán el próximo lunes.

El acuerdo busca ofrecer asesoramiento y acompañamiento a los empresarios de la construcción durante todo el proceso administrativo. A cambio, la Asociación se compromete a velar por la correcta presentación de los proyectos y a promover la formación entre sus asociados.

450 viviendas en San Ginés

Asimismo, el gobierno dio luz verde a la aprobación definitiva de la modificación del Programa de Actuación de la U.A. 4 de El Ensanche.

Se trata de una gran parcela ubicada en San Ginés, junto al puente de Torreciega, donde antiguamente se ubicaba Frigoríficos Balsalobre, y ahora la empresa Pryconsa quiere construir 450 viviendas.

La primera fase contempla un centenar de casas, que se encuentran en una fase de comercialización previa por parte de los promotores. Este trámite es necesario para conceder la licencia de urbanización, que tienen prevista realizarla en el mes de abril, según informó el edil de Urbanismo, Diego Ortega.