El Puerto de Cartagena adecúa la terminal de Algodor en Aranjuez

La Autoridad Portuaria de Cartagena licita las obras de adecuación de la terminal ferroviaria de carga y descarga y almacenaje de cereal en la estación de Algodor, en Aranjuez, una actuación clave para reforzar la conexión directa entre la dársena de Escombreras y el centro peninsular mediante el ferrocarril. La inversión asciende a 1.452.851,04 euros y cuenta con un plazo de ejecución de cinco meses.

El proyecto es estratégico para el Puerto, que mueve anualmente más de siete millones de toneladas de graneles sólidos, de los cuales más del 50% es agroalimentario.

La puesta en marcha de esta terminal permitirá consolidar un flujo ferroviario regular de cereal, estimado en 1.500 toneladas semanales, reduciendo costes logísticos, mejorando la eficiencia operativa y favoreciendo el trasvase modal hacia un transporte más sostenible.

La parcela, de 11.030 metros cuadrados, se ubica dentro del recinto de la estación de Algodor, perteneciente a la Red Ferroviaria de Interés General, y fue adjudicada a la APC por ADIF para su explotación. Tiene acceso desde la CM-9416 y conexión con la N-400, lo que la convierte en un enclave logístico clave para la distribución de mercancías en el centro del país.

56 toneladas por unidad

El proyecto contempla el acondicionamiento del actual muelle de mercancías para permitir la manipulación eficiente de graneles sólidos entre el modo ferroviario y el transporte por carretera con la construcción de dos fosos de descarga bajo las vías 10 y 12, diseñados en hormigón armado y preparados para vagones tipo TT5, con capacidad de hasta 56 toneladas por unidad.

La instalación permitirá descargar simultáneamente dos vagones sin necesidad de mover el convoy, optimizando los tiempos operativos, con una capacidad de evacuación de hasta 300 toneladas por hora y una operación completa de descarga estimada en 2,5 horas para trenes de 400 metros.

Además, se ejecutará el estuchado de vía para evitar la contaminación del balasto, la pavimentación de la explanada, sistemas de drenaje, suministro eléctrico y de agua, iluminación mediante 21 luminarias solares y un muro acústico de 100 metros de longitud y 3 metros de altura para proteger a las viviendas próximas.

"La adecuación de la terminal de Algodor supone un avance fundamental en nuestro modelo logístico, basado en la intermodalidad y la sostenibilidad. Estamos reforzando la conexión ferroviaria del Puerto de Cartagena con el centro peninsular, ofreciendo a nuestros clientes una alternativa más competitiva y respetuosa con el medio ambiente", señaló el presidente de la APC, Pedro Pablo Hernández.

"Este proyecto es el resultado de la planificación estratégica de la Autoridad Portuaria para consolidar al Puerto de Cartagena como hub logístico de referencia en el Mediterráneo y dentro del sistema portuario español. Apostamos por el ferrocarril como eje clave para reducir emisiones, retirar tráfico pesado de la carretera y avanzar hacia la neutralidad climática", añadió Hernández.

Noticias relacionadas

En una segunda fase, la APC prevé la construcción de un almacén desmontable de aproximadamente 1.500 metros cuadrados destinado al almacenamiento de graneles, así como nuevas instalaciones energéticas y sistemas complementarios para optimizar la explotación de la terminal.