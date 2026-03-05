Los planes 'B' para aparcar en Cabo de Palos tras el cierre junto a la lonja

El cierre del espacio de aparcamiento improvisado frente a la lonja de Cabo de Palos obligará a tanto a vecinos como a visitantes a reorganizar dónde dejar el coche, especialmente en fines de semana y temporada alta. El Ayuntamiento de Cartagena eliminará ese estacionamiento "desordenado" dentro del proyecto de rehabilitación del Sendero Azul que conecta la Bocana del puerto con el faro, con una inversión de alrededor de 200.000 euros.

Mientras avanzan las obras y se consolida la conexión peatonal con el Paseo de las Calas, la clave estará en apoyarse en los parkings ya existentes dentro del núcleo urbano y en el entorno del puerto y las playas.

Tres zonas donde aparcar sin irse lejos

Estas son tres opciones claras para quienes antes utilizaban la explanada frente a la lonja:

Aparcamiento (Calle Cabo Falcón, 1): Figura como aparcamiento gratuito y abierto 24 horas . Es una alternativa útil para quienes buscan dejar el vehículo en una zona interior y acceder caminando hacia el área del puerto.

Figura como y . Es una alternativa útil para quienes buscan dejar el vehículo en una zona interior y acceder caminando hacia el área del puerto. Parking (Calle Puerto Deportivo): Identificado como aparcamiento público y también abierto 24 horas . Por ubicación, es una opción especialmente práctica para moverse hacia el frente portuario y el entorno de la lonja.

Identificado como y también . Por ubicación, es una opción especialmente práctica para moverse hacia el frente portuario y el entorno de la lonja. Aparcamiento Playa (Calle Marín, 4): Una opción vinculada a la zona de playa y paseos cercanos. Puede ser una salida razonable cuando el puerto está saturado, aunque en jornadas de máxima afluencia conviene contar con más tiempo.

Mapa de aparcamientos alternativos – Cabo de Palos Mapa de situación: aparcamientos alternativos (Cabo de Palos) Cargando ubicaciones…

Qué puede cambiar (y cómo planificarse)

El aparcamiento frente a la lonja funcionaba, en la práctica, como una "válvula de escape" cuando el centro se llenaba. Al desaparecer, es previsible que aumente la presión sobre las bolsas de estacionamiento próximas al puerto deportivo y a los accesos a las playas. Por eso, el consejo más útil para los próximos meses es simple: llegar con margen, asumir que tocará caminar unos minutos y, si se puede, evitar las horas punta de mediodía y tarde.

En días de más demanda, también conviene optar por una estrategia de dos pasos: buscar primero en el entorno del Puerto Deportivo y, si está completo, desplazarse a las zonas algo más retiradas como Cabo Falcón o las inmediaciones de Calle Marín, que suelen funcionar como alternativa cuando el frente marítimo está al límite.

Con el nuevo escenario, Cabo de Palos gana continuidad peatonal hacia el faro y el Paseo de las Calas, pero a cambio perderá un aparcamiento muy "a mano". El cambio, en todo caso, no elimina la posibilidad de llegar en coche: obliga a hacerlo de otra forma y a repartir el estacionamiento por varias bolsas ya existentes en el casco urbano.