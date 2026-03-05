Arroyo aparta a Salinas como primer teniente de alcalde y designa a López Pretel

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha decidido retirar a Diego Salinas la responsabilidad de primer teniente de alcalde tras su salida de Vox, aunque seguirá formando parte del equipo de gobierno como concejal de Empresas e Industria.

La decisión se produce después de una jornada marcada por reuniones y contactos entre las partes implicadas tras el anuncio de Salinas de abandonar Vox. El edil acudió este jueves a la Junta de Gobierno Local celebrada en el Ayuntamiento de Cartagena, aunque su presencia generó tensiones en el seno del ejecutivo municipal.

El portavoz del grupo municipal de Vox, Gonzalo López Pretel, rechazó sentarse en la misma mesa que Salinas después de que este anunciara su salida del partido.

La alcaldesa de Cartagena junto a Gonzalo López Pretel / L.O.

Tras analizar la situación, Arroyo ha optado por mantener a Salinas en el gobierno local al frente de la concejalía de Empresas e Industria, pero ha decidido retirarle las responsabilidades institucionales asociadas a la tenencia de alcaldía. Además, dejará de formar parte de la Junta de Gobierno Local.

Noticias relacionadas

Diego Salinas saluda a los medios de comunicación a su llegada al Ayuntamiento / Iván Urquízar

En virtud del pacto de gobierno entre PP y Vox, la primera tenencia de alcaldía seguirá correspondiendo a Vox, responsabilidad que a partir de ahora asumirá el portavoz municipal de la formación, Gonzalo López Pretel.