Crisis en Vox
Arroyo aparta a Salinas como primer teniente de alcalde y designa a López Pretel
El concejal seguirá en el gobierno de Cartagena al frente de Empresas e Industria tras abandonar Vox
La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha decidido retirar a Diego Salinas la responsabilidad de primer teniente de alcalde tras su salida de Vox, aunque seguirá formando parte del equipo de gobierno como concejal de Empresas e Industria.
La decisión se produce después de una jornada marcada por reuniones y contactos entre las partes implicadas tras el anuncio de Salinas de abandonar Vox. El edil acudió este jueves a la Junta de Gobierno Local celebrada en el Ayuntamiento de Cartagena, aunque su presencia generó tensiones en el seno del ejecutivo municipal.
El portavoz del grupo municipal de Vox, Gonzalo López Pretel, rechazó sentarse en la misma mesa que Salinas después de que este anunciara su salida del partido.
Tras analizar la situación, Arroyo ha optado por mantener a Salinas en el gobierno local al frente de la concejalía de Empresas e Industria, pero ha decidido retirarle las responsabilidades institucionales asociadas a la tenencia de alcaldía. Además, dejará de formar parte de la Junta de Gobierno Local.
En virtud del pacto de gobierno entre PP y Vox, la primera tenencia de alcaldía seguirá correspondiendo a Vox, responsabilidad que a partir de ahora asumirá el portavoz municipal de la formación, Gonzalo López Pretel.
- Adiós al aparcamiento frente a la lonja de Cabo de Palos en Cartagena
- El puente de la Plaza de España de Cartagena
- El supermercado de Quitapellejos en Cartagena cobra una nueva vida bajo la marca Spar
- De Tentegorra a San Pedro del Pinatar: la Brigada Forestal de Cartagena estrena nueva base
- Inutilizadas 7 aulas del instituto Elcano de Cartagena por el derrumbe de un techo
- La Comunidad retira casi un 60% más de biomasa del Mar Menor este enero que en años anteriores
- Las playas se preparan para lucir su mejor cara en Semana Santa
- La prohibición de acceder a dependencias municipales de Cartagena con burka incendia el Pleno