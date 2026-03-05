Alumbres se prepara para su Semana Santa

Alumbres ha hecho este miércoles la presentación oficial del cartel de la Semana Santa 2026. La obra presentada, cargada de simbolismo y sensibilidad, refleja la esencia de esta población: la fe que se transmite de generación en generación, el silencio que acompaña cada procesión y la emoción compartida que hace de la Semana Santa un tiempo único para todos los alumbreños.

El acto contó con la presencia de Josefa Soriano, secretaria y representante de la Cofradía de Mujeres, cuya intervención puso en valor el papel esencial de las mujeres en la tradición cofrade del pueblo.

También asistió Francisca Martínez, concejala de Festejos, quien destacó el compromiso del Ayuntamiento con la preservación de nuestras raíces.

Por su parte, Francisco Hernández, presidente de la Junta Municipal, que subrayó la importancia de la Semana Santa como punto de unión vecinal; y Belén Romero, Concejala de Distrito, que expresó su orgullo por la identidad y la devoción que caracterizan a Alumbres.

Durante el acto se recordó que la Semana Santa de Alumbres no es solo una tradición, sino un sentimiento que une a familias, cofradías y vecinos.

“Este cartel no solo anuncia unas fechas; anuncia lo que somos como pueblo”, señalaron los organizadores. Con esta presentación, Alumbres inicia oficialmente el camino hacia una Semana Santa que, un año más, promete ser un espacio de encuentro, respeto, devoción y esperanza.

CALENDARIO

25 MARZO 19H: Primer día del Triduo.

26 MARZO 19H: Primer día del Triduo.

27 MARZO 20H: Solemne misa y procesión de la Santísima Virgen de la Caridad.

30 MARZO 19H: Cristo Cautivo, misa y procesión.