Sanidad
El PSOE exige la renovación de las ambulancias y bases del 061 en Cartagena "porque no cumplen la normativa de seguridad"
Denuncian que la base situada en la barriada Virgen de la Caridad dispone de un único acceso
El grupo Municipal Socialista reclamará en el próximo Pleno que se renueve la flota de ambulancias y las bases del 061 en Cartagena "ya que los vehículos son obsoletos y se encuentran en muy mal estado, al igual que las dependencias en las que se encuentra el personal sanitario", según denunció el edil socialista Pedro Contreras.
Contreras explicó que "las ambulancias presentan serias carencias, al igual que las bases, donde hay filtraciones, problemas de desinsectación, riesgo eléctrico y filtraciones de humo, según denuncian los sindicatos".
"Además, en la base situada en la barriada Virgen de la Caridad no se reúnen condiciones de seguridad porque dispone de un único acceso, aunque el personal lo ha denunciado en múltiples ocasiones", aseguró el concejal del PSOE.
Contreras lamentó que la situación de este servicio, que es vital para garantizar la rápida atención a pacientes que necesitan asistencia urgente, "sea tan lamentable por la falta de inversión del gobierno regional y el silencio del equipo de Gobierno de Noelia Arroyo".
"Esto es un capítulo más de la nefasta situación de la sanidad en Cartagena. Otro ejemplo claro es que el Hospital de Santa Lucía tiene 26 camas inutilizadas desde el pasado mes de noviembre, cuando se incendió la fachada del bloque cinco. Y mientras, los enfermos son atendidos en los pasillos de urgencias. Es un despropósito", afirmó el edil.
El PSOE denunció en el Ayuntamiento y en la Asamblea Regional la situación de la sanidad en Cartagena y exigió soluciones que el PP, "tanto en el Ayuntamiento como en el Gobierno regional, no pone en práctica".
- El puente de la Plaza de España de Cartagena
- El supermercado de Quitapellejos en Cartagena cobra una nueva vida bajo la marca Spar
- El local Bauhaus de Quitapellejos en Cartagena busca por segunda vez quien lo convierta en realidad
- Inutilizadas 7 aulas del instituto Elcano de Cartagena por el derrumbe de un techo
- La Comunidad retira casi un 60% más de biomasa del Mar Menor este enero que en años anteriores
- De 32 a 144 euros: El sello del coche sube hasta un 344% en Cartagena
- Mutares aplaza la decisión del cierre de la planta de Sabic en Cartagena hasta junio
- Denuncian al Ayuntamiento de Cartagena y la Comunidad Autónoma por el incendio del Hospital Santa Lucía